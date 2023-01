Spotkanie obfitowało w zwroty akcji. Hurkacz przegrał pierwszego seta, ale zdołał szybko odrobić straty. W trzeciej partii ponownie uległ, wygrywając tylko dwa gemy i wydawało się, że to Włoch jest na "pole position" do awansu. Nasz rodak raz jeszcze pokazał jednak wielki charakter. Zwyciężył w czwartym secie 6:3 i w decydującej batalii przesądził losy awansu na swoją korzyść.

Hurkacz awansował po maratońskim boju

- Tak naprawdę od końcówki drugiego seta wiedziałem, co mam grać. Ten trzeci set na początku "uciekł" i trudno było mi do niego wrócić, ale wiedziałem, że jeżeli nie dopuszczę do tego, by "rozrzucał" mnie forhendami, to będę miał przewagę - analizował.