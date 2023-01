Hubert Hurkacz zrobił to jako czwarty Polak w Australian Open

Hubert Hutkacz potrzebował prawie czterech godzin i dwóch dni, aby po raz pierwszy w karierze awansować do trzeciej rundy Australian Open. To dopiero trzeci przypadek w jego karierze, że w turniejach wielkoszlemowych pokonał co najmniej dwóch przeciwników. W Melbourne okazał się lepszy od Włocha Lorenza Sonego.