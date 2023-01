Mecz z Amerykaninem, podobnie jak dwa poprzednie w przypadku Hurkacza, ostatecznie rozstrzygnął się w pięciu setach, choć niedzielny mecz do rozstrzygnięcia potrzebował jeszcze tie-breaka w decydującej partii. W niej skuteczniejszy był Korda, który zachował zimną głowę i ostatecznie po raz pierwszy w karierze zapewnił sobie miejsce w najlepszej czwórce wielkoszlemowego turnieju.

Australian Open. Groźna sytuacja z udziałem Huberta Hurkacza

25-latkowi nic poważnego na szczęście się nie stało, chociaż jego reakcja bezpośrednio po tym zdarzeniu wskazywała, że na pewno poczuł bliskie spotkanie z maszyną. Mecz został również na krótką chwilę przerwany, by organizatorzy mogli z powrotem ustawić urządzenie na swoim miejscu , bo zderzenie z Polakiem lekko poluzowało jego konstrukcję.