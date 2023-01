Fan zaczepił Sabalenkę podczas wywiadu. Padła propozycja nie do odrzucenia

Aryna Sabalenka otrzymała od kibica propozycję małżeństwa

Na jej drodze w ¼ finału stanęła Donna Vekić, jednak nawet ona nie potrafiła poradzić sobie z piątą zawodniczką rankingu WTA. Aryna Sabalenka wygrała to spotkanie 6:3, 6:2 i wywalczyła awans do półfinału australijskiej imprezy . Co ciekawe, do tej pory Białorusinka nie straciła ani jednego seta. Po kolejnym wygranym meczu tenisistka udzieliła wywiadu, który w pewnym momencie przerwał jeden z kibiców.