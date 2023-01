Novak Djoković już rok temu zasłynął na prestiżowym turnieju. Był bohaterem wielkiego skandalu w świecie tenisa. 35-latek nie uzyskał zgody na wjazd do Australii. Powód? Ważny " paszport covidowy ". Serb nie zamierzał się zaszczepić.

Mimo to pojawił się na Australian Open, czym wywołał ogromne poruszenie w mediach. Zamiast rywalizować na kortach Melbourne, został oddelegowany na kwarantannę, a później deportowany z kraju.

W tym roku sytuacja wygląda inaczej. Reprezentant Serbii walczy o swój dziesiąty tytuł w Australii. Rywalem Djokovicia w I rundzie był Hiszpan, Roberto Carballes Baena. W trakcie trwania meczu doszło do niecodziennej sytuacji. Przy stanie 3:2 w pierwszym secie, Serb poprosił Aurelie Tourte o krótką przerwę. Musiał pilnie wyjść do toalety. Nie otrzymał jednak zgody od sędzi. 35-latek nieoczekiwanie zszedł do szatni.