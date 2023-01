Chodzi o sytuację sprzed kilku dni, gdy po meczu Novaka Djokovicia z Andrijem Rublowem ojciec Serba ustawił się do zdjęć ze... zwolennikami Władimira Putina . Mężczyźni pojawili się na meczu z rosyjską flagą, na której widniała twarz prezydenta. Co więcej, mieli oni na sobie koszulki ze znakiem "Z" , a więc symbolem umieszczanym m.in. na rosyjskich czołgach, które w ostatnich miesiącach używane były podczas inwazji na Ukrainę .

Ołeksandr Dołhopołow reaguje na aferę z udziałem ojca Novaka Djokovicia