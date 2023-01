Novak Djoković w trzech setach pokonał Stefanosa Tsitsipasa w finale Australian Open 2023 i sięgnął po kolejny wielkoszlemowy triumf w karierze. I chociaż Serb ma na swoim koncie zwycięstwa we wszystkich wielkoszlemowych turniejach, to ze statystyk wynika, że to właśnie na kortach w Melbourne czuje się najlepiej.