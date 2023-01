Czy Novak Djoković wygra Australian Open? Po tym meczu nie jest to takie pewne

Serbowi ubywają kolejni najwięksi rywale, ale sam nie może czuć się pewnie w roli faworyta. Od pewnego czasu ma poważny problem zdrowotny z lewym udem. Gra z bandażem na nodze. Uraz dał się mu poważnie we znaki w czasie czwartkowego meczu drugiej rundy.

Przerwa medyczna Djokovicia i niespodziewanie przegrany tie-break

Pod koniec drugiego seta Djoković przez chwilę kulał. Kiedy zszedł na przerwę poprosił o "medical timeout". Przez kilka minut nie było go na korcie. Oddał się pod opiekę turniejowego fizjoterapeuty. Zgłosił dolegliwość w lewym udzie.

W tym momencie przegrywał 4:5. Przeżywał kryzys. Czy miał rzeczywisty problem? Czy może chciał wziąć chwilę oddechu, by nie dopuścić do tie-breaku? Przerwa trochę mu pomogła. Utrzymał serwis, ale nie uniknął tie-breaku. Mimo początkowej dominacji (prowadzenie 3-0) niespodziewanie przegrał go 5:7 i trwającego aż 74 minuty seta.