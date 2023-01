Australia rzucona na kolana. Sam Djoković się tego nie spodziewał

Novak Djoković uważany jest za faworyta, chociaż to wcale nie najwyżej rozstawiony zawodnik Australian Open 2023 i to nawet w gronie tych, którzy jeszcze zostali na korcie. Odpadły już bowiem "jedynka" i "dwójka", czyli Rafael Nadal i Casper Ruud. Został jednak rozstawiony z nr 3 grecki zawodnik Stefanos Tsitsipas, a Novak Djoković jest czwarty na liście.

Alex De Minaur bez szans z Novakiem Djokoviciem

Po wycofaniu się kontuzjowanego Nicka Kyrgiosa to właśnie on był najwyżej notowanym w turnieju tenisistą australijskim. W starciu z Novakiem Djokiviciem nie miał jednak zupełnie nic do powiedzenia. Trzeba jednak przyznać, że chwilami pokazywał waleczny charakter, chociażby przy 1-5 w ostatnim secie. W sytuacji podbramkowej grał ambitnie i wygrał gema. Ostatecznie Serb pokonał go niemal tak jak Hiszpana Carballesa Baenę w pierwszej rundzie. Na razie w turnieju w Melbourne serbski faworyt stracił tylko jednego seta - w drugiej rundzie urwał mu go Francuz Enzo Couacaud.