18-latka przyćmiła nawet Świątek! Czegoś takiego nie było od lat

Mimo bardzo młodego wieku Gauff ma już na koncie znaczące sukcesy. W ubiegłym roku zagrała w finale US Open (uległa w nim Idze Świątek ), a na koncie ma trzy wygrane imprezy WTA (Linz 2019, Parma 2021 i Auckland 2023). Aktualnie klasyfikowana jest w rankingu WTA na siódmej pozycji. Podczas Australian Open jej najlepszym dotąd wynikiem jest czwarta runda, osiągnięta w 2020 roku.

Cori Gauff przyćmiła nawet Igę Świątek

W środę Amerykanka grała mecz drugiej rundy tegorocznej edycji imprezy. Jej przeciwniczką była Emma Raducanu, zwyciężczyni US Open 2021, która jednak wciąż poszukuje ścieżki powrotu do dawnej formy. Brytyjka przegrała 3:6, 6:7 (4-7), a Gauff sposobić może się już do meczu trzeciej rundy, w której jej rywalką będzie rodaczka, Bernarda Pera. Hipotetycznie w 1/4 finału jej przeciwniczką może z kolei być Iga Świątek - oczywiście, jeśli obie panie zajdą tak daleko.