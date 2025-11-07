Alcaraz już po starciu z Sinnerem na korcie ATP Finals. 60 minut i po wszystkim w Turynie

Po tym, jak Jannik Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 w Paryżu, Włoch awansował na fotel lidera rankingu. Tylko na chwilę, bowiem w najbliższym notowaniu, które ukaże się po zamknięciu turniejów w Metz i Atenach, tenisista z Italii ponownie straci miejsce na szczycie na rzecz Carlosa Alcaraza. To dlatego, że zostaną odjęte punkty zawodnikom za ubiegłoroczne Nitto ATP Finals. Reprezentant gospodarzy zgarnął 12 miesięcy temu w Turynie aż 1500 pkt, z kolei Hiszpan - ledwie 200. Po zniwelowaniu tych zdobyczy Alcaraz będzie posiadać 11050 "oczek", a Sinner - równe 10 tysięcy.

Kwestia "jedynki" na koniec sezonu rozstrzygnie się zatem podczas zmagań w stolicy Piemontu. Do zgarnięcia jest maksymalnie 1500 pkt - tyle, ile zdobył przed rokiem Jannik za status niepokonanego. Zakładając scenariusz, że Włoch powtórzy swoje osiągnięcie, zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego musi co najmniej zgarnąć komplet zwycięstw w grupie (za każde jest 200 pkt) albo awansować do finału rozgrywek (za triumf w półfinale należy się 400 pkt, a za wygraną w finale - 500), by zapewnić sobie fotel lidera rankingu po Nitto ATP Finals. Wczoraj poznaliśmy grupy. Alcaraz trafił na Novaka Djokovicia, Taylora Fritza i Alexa de Minaura. Z kolei Sinner zmierzy się z Alexandrem Zverevem, Benem Sheltonem i kimś z dwójki Felix Auger-Aliassime/Lorenzo Musetti.

Turniej w Turynie startuje w niedzielę. Już teraz trwają jednak elektryzujące treningi, które są transmitowane dla kibiców za pośrednictwem kanałów ATP. Dzisiaj fani byli świadkami potyczki na najwyższym poziomie. Po dwóch stronach siatki znaleźli się Carlos oraz Jannik. Najpierw od 11:00 panowie rozgrzewali się przez godzinę na korcie rozgrzewkowym numer 1. Następnie udali się na główną arenę. Tam po krótkim zapoznaniu się z warunkami przeszli już do treningowego starcia, które potrwało około 60 minut. Stoczyli ze sobą pojedynek w postaci jednego seta oraz tie-breaka. Żaden z nich nie odpuszczał - można było się poczuć, jakby rozgrywali mecz o stawkę.

ATP Finals: Tak przebiegał sparing Alcaraz - Sinner w Turynie

Jako pierwszy serwował Sinner. Już na "dzień dobry" Włoch musiał bronić trzech break pointów z rzędu. Zrobił to skutecznie - od stanu 0-40 wygrał pięć kolejnych akcji. Po zmianie stron doszło do przełamania na korzyść obecnego lidera rankingu. Przy drugiej okazji Jannika, Carlos zanotował nieudanego dropszota. Jak się później okazało - był to kluczowy moment starcia. W następnych minutach tenisista z Italii pewnie utrzymywał swoje podania, poza jednym. Mimo to wrócił w siódmym gemie ze stanu 15-30 i po trzech wygranych akcjach wyszedł na 5:2. Ostatecznie partia zakończyła się rezultatem 6:3 dla zawodnika gospodarzy.

Później panowie zrobili sobie "dogrywkę" w postaci tie-breaka, by wypełnić czas, jaki otrzymali od organizatorów. Tym razem wszystko rozpoczynało się od podania Alcaraza. To Hiszpan jako pierwszy uzyskał mini przełamanie - podczas drugiego punktu. Sinner próbował odrabiać straty, ale nie mógł doprowadzić do remisu. W pewnym momencie zrobiło się 5-2 dla Carlitosa. Już pierwszy setbol dla tenisisty z Półwyspu Iberyjskiego, przy stanie 6-3, okazał się decydujący, mimo że serwował wtedy Jannik. Najlepsi gracze rankingu podzielili się zatem zwycięstwami - w normalnej partii triumfował Sinner 6:3, z kolei tie-breaka zgarnął Alcaraz rezultatem 7-3.

Zobaczymy, jak będzie to wyglądać podczas docelowych zmagań. Turniej Nitto ATP Finals zakończy się w niedzielę, 16 listopada. Informacje dotyczące tych rozgrywek będzie można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport.

