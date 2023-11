Wszystko jasne. Znamy grupy ATP Finals. Co z Hubertem Hurkaczem?

Na drugim miejscu z pewnością są kończące sezon ATP/WTA Finals, które uznawane są także za nieoficjalne mistrzostwa świata. Przez cały rok tenisiści walczą o punkty rankingowe do rankingu race, który liczy się właśnie w kontekście awansu/bądź jego braku do zawodów kończących sezon. Hubert Hurkacz w tym roku do ostatnich chwil bił się o cenne oczka. Ostatecznie do Turynu poleci jednak jedynie, jako rezerwowy z dziewiątej lokaty.