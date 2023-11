Niebywały wyczyn Polaka. Dokonał tego trzeci rok z rzędu, zachowuje cień szansy na grę w ATP Finals

Jan Zieliński bardzo dobrze wspomina w ostatnich latach turnieje rozgrywane w Metz. W 2021 roku triumfował we francuskiej miejscowości w duecie z Hubertem Hurkaczem. Dla wrocławianina był to szczególny czas, bowiem wygrywał wówczas także w singlu. Jeśli chodzi o Zielińskiego - swój drugi skalp w Metz dołożył w ubiegłym sezonie już u boku swojego obecnego deblowego partnera - Hugo Nysa.

W tym roku Jan Zieliński udał się do Francji z myślą o trzecim triumfie z rzędu, ale także wykonaniu jeszcze jednego zadania. Chociaż Polak wraz z Monakijczykiem nie mieli już szans na bezpośredni awans do Nitto ATP Finals, to wciąż zachowywali szanse na rolę drugich rezerwowych.