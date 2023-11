Jannik Sinner wciąż niepokonany. Włosi w ekstazie

W świetnej jest formie Sinner na koniec sezonu. Opłacało mu się wycofać z turnieju Masters 1000 w Paryżu, by jeszcze lepiej przygotować się do Mastersa. W Turynie pokonał Stefanosa Tsitsipasa, ale przede wszystkim - po wielkich meczach - Novaka Djokovicia i Holgera Rune, a teraz Miedwiediewa. W wielkim stylu awansował do finału.