Jannik Sinner ratuje Novaka Djokovicia. Kolejny gorący wieczór w ATP Finals

Nie wiadomo, czy Novak Djoković oglądał ten mecz. Ale jeśli tak, to stracił sporo nerwów. Przez dwie i pół godziny nie wiadomo było jak potoczą się jego losy w turnieju. Czy ma się pakować i szykować do Pucharu Davisa, czy jednak zostać i czekać na półfinałowego rywala? A wszystko za sprawą seta przegranego w meczu z Hubertem Hurkaczem. Ostatecznie Jannik Sinner uratował skórę Serba , pokonując dobrze grającego Rune.

W pierwszym secie Sinner daje lekcję tenisa Rune

Renesans Holgera Rune. Uraz Sinnera?

Rune odrodził się w drugim secie. Stopniowo. Nie od razu. Miał najpierw break pointa w czwartym gemie, w kolejnym bronił się przed przełamaniem. Grał solidnie. Nie widać było już tak drastycznej różnicy między oboma tenisistami. I to do Duńczyk miał decydujący głos w końcówce . W 12. gemie całkiem niespodziewanie zrobiło się 40:0 dla Skandydawa. Sinner nie zdołał zniwelować tej straty. Przegrał seta.

Co gorsza pod koniec drugiej partii i na początku trzeciej Włoch co chwila łapał się za dolną część pleców. Nie zgłosił jednak kontuzji, nie wezwał fizjoterapeuty. Grał jakby nic mu nie dolegało. I powoli to on przejmował inicjatywę.