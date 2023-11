W Turynie trwa obecnie kończący sezon turniej ATP Finals, podczas którego ośmiu najlepszych zawodników w tourze walczy o tytuł mistrzowski, dodatkowe punkty do światowego rankingu oraz nagrodę pieniężną. W stawce nie zabrakło Novaka Djokovicia , utytułowanego Serba, który może pochwalić się m.in. 24 tytułami wielkoszlemowymi. 36-latek choć małymi krokami zbliża się do końca kariery, nadal potrafi zapewnić kibicom sporo emocji i znakomicie radzi sobie na arenach międzynarodowych. Co więcej, jest on obecnie liderem światowego rankingu męskiego tenisa i niewiele wskazuje na to, aby wkrótce miał ustąpić miejsca na tronie innemu zawodnikowi. Carlos Alcaraz , Hiszpan który jeszcze jakiś czas temu nosił miano pierwszej rakiety świata, ma jednak na ten temat inne zdanie.