Po rywalizacji kobiet przyszedł czas na panów. Do Turynu przyjechali najlepsi tenisiści, którzy rywalizują w kończącym sezon ATP Finals. O trofeum powalczy między innymi Carlos Alcaraz, dla którego jest to debiut w tych rozgrywkach. I już na samym początku utytułowany reprezentant Hiszpanii ma spory problem, bowiem przegrał pierwszy mecz we Włoszech z Niemcem Alexandrem Zverevem 7:6(3), 3:6, 4:6 . Później z jego ust padły mocne słowa do kamery. Utytułowany sportowiec nie zamierzał przemilczeć pewnych rzeczy.