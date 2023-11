Awantura na korcie, Rosjanin wręcz wybuchnął. Jeszcze krok i by to zrobił

Jannik Sinner w samej końcówce sezonu 2023 pokazuje jak dotychczas kapitalną wręcz formę - co prawda zrezygnował on z udziału w turnieju w Paryżu jeszcze przed rozegraniem tam swojego drugiego meczu, ale za to wcześniej w Wiedniu sięgnął po tytuł, a na prestiżowych ATP Finals był jak na razie bezbłędny.

W grupie odnotował trzy kolejne zwycięstwa wygrywając z Tsitsipasem (jeszcze zanim ten został zastąpiony przez Huberta Hurkacza), Djokoviciem oraz Rune. W półfinale tymczasem trafiła mu się potyczka z Daniiłem Miedwiediewem i... zostanie ona zapamiętana nie tylko ze względu na aspekt czysto sportowy.

ATP Finals 2023. Miedwiediew nie wytrzymał ciśnienia. Konflikt Rosjanina z publiką

Sinner wygrał tu 6:3, 6:7 (4-7), 6:1 - jego rywal próbował jak widać jeszcze odwrócić losy spotkania w secie drugim, ale potem sytuacja zupełnie wymknęła mu się spod kontroli. W trzeciej odsłonie, po jednym z nieudanych zagrań Rosjanina, doszło do nietypowej sytuacji:

Zniszczył rakietę, starł się z kibicami. Szokujące zachowanie podczas ATP Finals. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Miedwiediew bowiem wyładował swoją złość rzucając rakietą w jedną z band, co oczywiście spotkało się z tyleż żywiołową, co negatywną reakcją trybun. Takie obrazki zdarzają się od czasu do czasu na światowych kortach, ale trzecia rakieta globu postanowiła pójść tu o krok dalej.

Sportowiec skonfrontował się z tłumem i zaczął go uciszać, a w pewnej chwili nawet... wskazał na któregoś z kibiców i gestem zaprosił go do zejścia na plac gry i do stanięcia z nim z bliska twarzą w twarz. Kto wie, jakby się to skończyło, gdyby fan posłuchał zawodnika, ale... wszystko na szczęście rozeszło się po kościach. Mecz był kontynuowany, a po paru chwilach Sinner przypieczętował wygraną.

ATP Finals 2023. Jannik Sinner czeka na rywala w finale

Reprezentant Italii tym samym w niedzielę zawalczy o tytuł ze zwycięzcą z pary Carlos Alcaraz - Novak Djoković - spotkanie tych panów z kolei powinno rozpocząć się ok. godz. 21.00 18 listopada. Jedno jest pewne - na zakończenie ATP Finals szykuje się wielkie widowisko...

Daniił Miedwiediew / AFP

Daniił Miedwiediew / AFP