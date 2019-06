Nikt z polskich singlistów nie zakwalifikował się do turnieju głównego zawodów najwyższej rangi - ITTF World Tour Platinum - w tenisie stołowym w Sapporo. W piątek "Biało-Czerwoni" zagrają w 1/8 finału debla i miksta.

W eliminacjach mistrzyni Europy Li Qian, mimo prowadzenia 2:0 i 3:1, przegrała z Kim Hayeong z Korei Południowej 3:4, mistrzyni kraju Natalia Bajor z Amerykanką Zhang Lily 0:4, a Natalia Partyka z Chinką Liu Fei 1:4.

Brązowy medalista mistrzostw Europy z 2016 roku Jakub Dyjas uległ Koreańczykowi Hwang Minha 3:4, a Marek Badowski przegrał z 36. w świecie Tajwańczykiem Chen Chien-Anem 3:4. Po porażkach w dwóch pierwszych setach Badowski wygrał trzy kolejne, ale w dwóch ostatnich znów lepszy był Azjata. Natomiast Patryk Zatówka nie sprostał rywalowi z Hongkongu Kwan Man Ho, ulegając 2:4.

W turnieju głównym Japan Open polscy pingpongiści wystąpią w deblu i mikście. W piątek w 1/8 finału Badowski i Zatówka zmierzą się z Chińczykami Liang Jingkun i Lin Gaoyuan, Dyjas i Belg Cedric Nuytinck zagrają z Japończykami Shunsuke Togamim i Yukiyą Udą, a Bajor i Partyka trafiły na reprezentantki Singapuru Lin Ye i Zeng Jian.

W eliminacjach gry mieszanej Badowski i Bajor pokonali Portugalczyków Tiago Apolonię i Shao Jieni 3:1, zaś Dyjas i Partyka przegrali z południowokoreańskim duetem Cho Daeseong - Shin Yubin 0:3. W zawodach głównych w Sapporo Badowski i Bajor spotkają się z parą z Tajwanu Lin Yun-Ju - Cheng I-Ching.

Turniej w Sapporo i poprzedzające go zgrupowanie w chińskim Chengdu to ostatnie etapy przygotowań biało-czerwonych do zbliżających się Igrzysk Europejskich w Mińsku. Spośród tych, którzy są w Azji, na Białorusi nie wystąpi jedynie Zatówka.

