Tokio. Europejskie kwalifikacje w tenisie stołowym przeniesione do Lizbony

Indywidualne, europejskie kwalifikacje olimpijskie w tenisie stołowym zostały przeniesione z Moskwy do Lizbony. Turniej odbędzie się w dniach 10-14 lutego – poinformowała kontynentalna unia (ETTU).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Magiera typuje piątkę w 86. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu. Wideo Polsat Sport

Rok temu w portugalskim Guimaraes rozegrano drużynowe kwalifikacje do IO w Tokio. Z tych zawodów olimpijski awans uzyskały reprezentantki Polski.

Reklama

Później planowane były kontynentalne turnieje, m.in. w Moskwie, ale na przeszkodzie stanęła pandemia. Teraz ETTU zdecydowała, że Europejczycy powalczą w indywidualnych kwalifikacjach w Lizbonie.

"Problemy z podróżowaniem do rosyjskiej stolicy sprawiły, że zapadła decyzja o przeniesieniu turnieju do portugalskiej stolicy. Po prostu łatwiej wszystkim będzie się dostać do Lizbony" - powiedział PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Stefan Dryszel.

Z kolei światowe kwalifikacje rozegrane zostaną w dniach 16-19 marca w Dausze.

"Wcześniej stolica Kataru będzie gospodarzem dwóch turniejów cyklu WTT, w terminach 3-6 marca i 8-13 marca. Zwolniło się miejsce po odwołaniu drużynowych mistrzostw świata w Korei Południowej i natychmiast lukę w kalendarzu zagospodarowali Katarczycy. Dla nas nie jest to dobra wiadomość, bowiem wiąże się z bardzo długim i kosztownym pobytem reprezentacji w Dausze, a poza tym na połowę marca planowaliśmy mistrzostwa Polski. W tej sytuacji krajowy czempionat odbędzie się pod koniec marca albo w maju" - dodał Dryszel.

ETTU postanowiła również o przełożeniu na 16-21 lutego el. DME. "Pierwotnie w styczniu nasze zawodniczki miały grać w Gdańsku, a zawodnicy w Chorwacji. Zobaczymy, czy lokalizacje nie ulegną zmianie" - przyznał były selekcjoner tenisistów stołowych.

giel/ co/

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!



Sprawdź!