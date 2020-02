​Superliga tenisistów stołowych. Trzecia z rzędu wygrana Lotto Zooleszcz Gwiazdy

Po siedmiu porażkach z rzędu, w lutym tenisiści stołowi Lotto Zooleszcz Gwiazdy Bydgoszcz wygrywają mecz za meczem w superlidze. Tym razem pokonali na wyjeździe Wartę Kostrzyn nad Odrą 3:1 i było to ich trzecie zwycięstwo z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Magda Linette wygrała turniej WTA w Tajlandii! Wideo © 2020 Associated Press

Dwa punkty dla bydgoszczan wywalczył ich japoński as - Asuka Machi. To był jego piąty komplet "oczek" w polskich rozgrywkach. W czwartek triumfował w spotkaniach ze Sławomirem Doszem 3:1 i Danielem Bąkiem 3:0, zaś jego obecny bilans gier wynosi 13-3.

Reklama

W 2010 roku Machi został mistrzem świata juniorów w deblu. Kilka miesięcy wcześniej życiowy sukces odniósł też Bąk, zdobywając brązowy medal MP w singlu w Sosnowcu.

Ale zanim Japończyk odniósł dwa zwycięstwa w starciu z beniaminkiem, rosyjski zawodnik Lotto Zooleszcz Gwiazdy Bydgoszcz Wiaczesław Burow przegrał z Bąkiem 2:3.

Po jeden punkt dla gości sięgnął Artur Grela, który podczas krótkiej przerwy w superlidze uczestniczył w ITTF Challenge Portugal Open. W czwartek pokonał Jakuba Masłowskiego 3:2.

Warta to jedyny zespół w elicie grający bez obcokrajowców. Do tej pory triumfowała tylko raz (2 lutego z AZS AWFiS Balta Gdańsk 3:2) i poniosła 17 porażek. Szanse na utrzymanie ma tylko matematyczne, bowiem pozostały jej cztery mecze, a do zajmującej bezpieczną 10. lokatę Olimpii-Unii Grudziądz traci 10 pkt.

Z kolei bydgoska ekipa walczy o awans do play off - w decydującej fazie wystąpi sześć drużyn.

W niedzielę w derbach województwa kujawsko-pomorskiego z Olimpią-Unią zagra Lotto Zooleszcz Gwiazda. Spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy.

Wynik czwartkowego meczu

Warta Kostrzyn nad Odrą - Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 1:3

Warta Kostrzyn nad Odrą - Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 1:3

Daniel Bąk - Wiaczesław Burow 3:2 (11:13, 11:5, 11:8, 6:11, 11:9)

Sławomir Dosz - Asuka Machi 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 4:11)

Jakub Masłowski - Artur Grela 2:3 (8:11, 4:11, 11:5, 11:9, 9:11)

Daniel Bąk - Asuka Machi 0:2 (7:11, 4:11)



Tabela

1. Kolping Frac Jarosław 16 14 2 45-12 43 pkt

2. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 16 14 2 45-15 41

3. Dekorglass Działdowo 16 13 3 41-18 38

4. 3S Polonia Bytom 16 9 7 32-27 27

5. Dojlidy Białystok 16 8 8 29-32 25

6. Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 16 10 6 35-32 24

7. Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 17 8 9 33-33 24

8. Energa Manekin Toruń 16 8 8 30-31 23

9. AZS AWFiS Balta Gdańsk 16 6 10 28-38 20

10. Olimpia-Unia Grudziądz 17 5 12 25-43 15

11. Poltarex Pogoń Lębork 16 2 14 18-43 9

12. Warta Kostrzyn nad Odrą 18 1 17 16-53 5