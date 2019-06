Superliga tenisistów stołowych. Transferowe rozterki Bartosza Sucha

Były mistrz Polski w singlu i deblu oraz brązowy medalista DME w tenisie stołowym Bartosz Such w wieku 36 lat wreszcie zagra w klubie z Gdańska. W tym mieście przebywa od połowy lat 90. Zanim porozumiał się z Unią AZS AWFiS, wydawało się, że trafi do Orlicza 1924 Suchedniów.

"Po poprzednim sezonie spędzonym w portugalski GD Toledos z Azorów, otrzymałem ciekawą propozycję z beniaminka pierwszej ligi z Suchedniowa. Nigdy nie występowałem na zapleczu superligi, ale mając w pamięci niełatwe poszukiwania klubów w poprzednich latach, zdecydowałem się podpisać roczną umowę. Tymczasem niedługo później dostałem ofertę z drużyny brązowych medalistów DMP Unii AZS AWFiS. Sytuacja była dość kłopotliwa i niecodzienna, ale prezes Orlicza zgodził się na rozwiązanie kontraktu" - powiedział PAP Such, który w najbliższym czasie ma sfinalizować transfer do ekipy z rodzinnego miasta.

Wielokrotny reprezentant Polski pochodzi z Brzegu Dolnego, ale uczył się grać w tenisa stołowego także w Gdańsku, do którego przyjechał jako 12-latek. Przez wiele lat trójmiejskiego zespołu nie było w krajowej elicie, dlatego Such "podróżował", grając m.in. w Odrze Głosce Księginice, Olimpii-Unii Grudziądz, PKS Kolping Frac Jarosław, Morlinach Ostróda czy też francuskim Pontoise Cergy i niemieckiej Borussii Duesseldorf.

"Występy w Unii AZS AWFiS to dla mnie idealne rozwiązanie, a czas, który spędzałbym w pociągu jeżdżąc na mecze np. pierwszej ligi, przeznaczę na dodatkowy trening. Na razie w składzie jesteśmy we dwóch, z aktualnym mistrzem Polski Patrykiem Chojnowskim, ale na pewno będą kolejne ruchy transferowe. Co ciekawe, przez wiele lat +mijaliśmy+ się z nim, kiedy ja odchodziłem z ekip z Lęborka czy Grudziądza to on zajmował moje miejsce w składzie" - przypomniał brązowy medalista drużynowych mistrzostw Europy z 2007 roku.

W kategorii juniorów Such był wicemistrzem Europy w singlu w 1999 roku. W kraju w seniorach wywalczył m.in. złoto MP w singlu w 2011 roku oraz cztery lata wcześniej złoto w deblu z Marcinem Kusińskim. Wiele razy sięgał po tytuł w superlidze (wcześniej w ekstraklasie).

Doświadczony pingpongista rozpoczął także pracę jako trener i przez krótki czas współpracował już z PZTS prowadząc kadrę juniorek.