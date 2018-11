Były reprezentant Chin w tenisie stołowym 27-letni Shang Kun zadebiutuje wkrótce w polskiej superlidze w barwach Dekorglassu Działdowo. Zagra na początku grudnia w Białymstoku i Ostródzie - poinformował czeski trener działdowian Jiri Vrablik.

Pingpongiści Dekorglassu wygrali w czwartek w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z francuskim Stella Sport La Romagne 3:0. A już w sobotę czeka ich spotkanie 7. kolejki superligi z Palmiarnią w Zielonej Górze.

"Nie koncentrujemy się teraz tylko na Lidze Mistrzów, bo musimy też zagrać dobrze w superlidze. W tabeli jest dużo drużyn, które walczą o play off, więc potrzebujemy punktów. W Zielonej Górze chcemy zwyciężyć za trzy punkty, a w następny piątek czeka nas ciężki mecz z drużyną z Gdańska, która jest jednym z faworytów rozgrywek" - ocenił Vrablik.

Grający trener działdowian zapowiedział, że w jego zespole zadebiutuje wkrótce w rozgrywkach superligi Kun. Były reprezentant Chin w tenisie stołowym ma wystąpić 2 grudnia w wyjazdowym meczu z Dojlidami Białystok i dwa dni później z Morlinami w Ostródzie.

Shang Kun ma podpisany roczny kontrakt z klubem z Działdowa. Najwyżej na liście międzynarodowej federacji tenisistów stołowych był 45. (2017 r.). W poprzednim sezonie występował w trzecim zespole chińskiej ekstraklasy Shandong Luneng, m.in. z byłym wicemistrzem świata Fang Bo czy Zhang Chao, który później zagrał kilka meczów w Dekorglassie. w Polsce był w 2009 r. i triumfował wówczas w młodzieżowym World Tourze w Warszawie.

Występy w dwóch meczach rundy zasadniczej umożliwią Kunowi wzięcie udziału w decydującej fazie rozgrywek superligi, bo - zgodnie z regulaminem - taka jest minimalna liczba gier pozwalająca później zawodnikowi uczestniczyć w play off.

"Jeśli chodzi o play off, to liczymy na Wong Chun Tinga, Taku Takakiwę albo Shang Kuna. Dlatego potrzebujemy najpierw tych zawodników, żeby zagrali u nas jak najwięcej meczów i byli gotowi do udziału w play off" - mówił Vrablik.

Jak przyznał, nie wiadomo natomiast kiedy pojawi się w składzie Dekorglassu Japończyk Kenta Matsudaira, który ze względu na występy w lidze swojego kraju "ma bardzo mało czasu" na przyjazd do Polski.(PAP)

