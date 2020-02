Superliga tenisistów stołowych. Po porażce z AZS AWFiS Poltarex bliski spadku

Tenisiści stołowi Poltareksu Pogoni przegrali w środę we własnej hali 1:3 z AZS AWFiS Baltą Gdańsk w meczu zamykającym 18. kolejkę superligi. Po tej porażce beniaminek z Lęborka ma minimalne szanse na uniknięcie degradacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jasna strona Białej Gwiazdy" - odc. VI, cz. 1. Piotr Obidziński o aktualnej sytuacji klubu. Wideo INTERIA.TV

O ile w poniedziałkowej gładko przegranej 0:3 konfrontacji w Jarosławiu z liderującym Kolpingiem Frac (goście nie zdobyli seta) w gdańskim zespole zabrakło Patryka Chojnowskiego, o tyle grający trener AZS AWFiS Balty przyjechał do Lęborka.

Reklama

I to właśnie aktualny mistrz kraju miał największy udział w sukcesie przyjezdnych. W drugim pojedynku niespełna 30-letni zawodnik pokonał 3:1 Bogusława Koszyka i wyrównał stan rywalizacji, a w czwartym meczu zwyciężył 2:1 Koreańczyka Park Chan-Hyeoka.

7 listopada gdańszczanie także pokonali Poltarex, ale we własnej hali triumfowali 3:2.

Po tej porażce beniaminek z Lęborka ma minimalne szanse na uniknięcie degradacji. Co prawda podopieczni trenera Wojciecha Potrykusa mają do rozegrania mecz więcej i teoretycznie łatwiejszych rywali od Olimpii-Unii, ale tracą do ekipy z Grudziądza sześć punktów.

Teraz w ligowych rozgrywkach nastąpi krótka przerwa. Od piątku do niedzieli tenisiści rywalizować będą w Białymstoku w indywidualnych mistrzostwach Polski. Kolejne spotkania zaplanowano w środę 5 marca - tego dnia odbędą się trzy mecze 19. kolejki.

Poltarex Pogoń Lębork - AZS AWFiS Balta Gdańsk 1:3

Park Chan-Hyeok - Mateusz Troka 3:2

Bogusław Koszyk - Patryk Chojnowski 1:3 Adam Dosz - Bartosz Such 1:3 Park Chan-Hyeok - Patryk Chojnowski 1:2

Tabela:

1. Kolping Frac Jarosław 18 15 3 50-15 47 pkt

2. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 18 15 3 50-18 45

3. Dekorglass Działdowo 19 14 5 47-25 42

4. 3S Polonia Bytom 18 11 7 38-31 31

5. Dojlidy Białystok 18 10 8 35-35 30

6. Energa Manekin Toruń 18 10 8 36-34 28

7. Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 19 11 8 39-39 27

8. Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 18 9 9 36-34 27

9. AZS AWFiS Balta Gdańsk 18 7 11 31-42 23

10. Olimpia-Unia Grudziądz 20 5 15 30-52 17

11. Poltarex Pogoń Lębork 19 3 16 23-51 11

12. Warta Kostrzyn nad Odrą 19 1 18 17-56 5

Autor: Marcin Domański

md/ co/