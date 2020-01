Superliga tenisistów stołowych. Piotr Szafranek: Jesteśmy bez szans bez Jeongwoo

- Będziemy mieć niewielkie szanse na utrzymanie, jeśli w najważniejszych meczach zabrakłoby Park Jeongwoo. Koncentrujemy się na walce z Poltarex Pogonią Lębork - powiedział trener występujących w superlidze tenisistów stołowych Olimpii-Unii Grudziądz Piotr Szafranek.

Po pierwszej rundzie jego podopieczni z dziewięcioma punktami zajmują dziesiąte, ostatnie "bezpieczne" miejsce. Na pozycjach spadkowych są Poltarex Pogoń - 8 pkt i Warta Kostrzyn nad Odrą - 3.

Z Polaków w składzie Olimpii-Unii są: Szymon Malicki, Jan Zandecki i Marco Golla. Z zagranicznych zawodników latem pozyskano Koreańczyka Park Jeongwoo oraz Tajwańczyków Tsai Chun-Yu i Huang Chien-Tu. "Ten drugi przechodzi jednak szkolenie wojskowe i nie może opuszczać kraju" - przekazał Szafranek.

Zdecydowanie najlepszym pingpongistą Olimpii-Unii w jesiennych spotkaniach był leworęczny Park Jeongwoo, który wygrał 10 z 13 pojedynków. Pokonał m.in. aktualnego i byłego mistrza Polski, tj. Patryka Chojnowskiego i Daniela Góraka, a także Japończyka Asukę Machiego i swojego rodaka Park Chan-Hyeoka. Azjata z grudziądzkiej drużyny zapisał na koncie cztery komplety punktów. Zagrał w siedmiu meczach, a jego zespół wywalczył w nich wszystkie dziewięć "oczek". Bez niego przegrywał, najczęściej 0:3.

"Będziemy mieć niewielkie szanse na utrzymanie, jeśli w najważniejszych kolejkach drugiej rundy zabrakłoby Park Jeongwoo. Szczególnie musimy patrzeć na rywalizację z Poltarex Pogonią. Na papierze rywale mają mocniejszą drużynę, punktuje Park Chan-Hyeok, a także Bogusław Koszyk i Adam Dosz. U nas za mało zwycięstw mają Malicki i Zandecki, zaś Golla nic nie wygrał. Mam nadzieję, że w tym roku będą się lepiej spisywać. W pierwszym spotkaniu z Lęborkiem (3:1) ważną wygraną zanotował Zandecki - 3:1 z Koszykiem, natomiast o sukcesie z Wartą (3:2) przesądził debel Malicki - Zandecki. Będę stawiał na nich w grze podwójnej" - przyznał szkoleniowiec.

Styczniowe zmagania Olimpia-Unia rozpocznie od potyczek z mistrzem Polski z 2018 roku PKS Kolping Frac Jarosław (9.01) i AZS AWFiS Balta Gdańsk (12.01).

"Gdybyśmy nie sięgnęli po pięć punktów z beniaminkami, sytuacja w tabeli byłaby krytyczna. Jeszcze raz podkreślę - wszystko jest w rękach i głowie Jeongwoo oraz polskich zawodników. Swego czasu Park bardzo dobrze grał w lidze Niderlandów i liczę, że bardzo udany będzie jego cały pierwszy sezon w Polsce. Wierzę jednak także w rodzimych pingpongistów" - podsumował Szafranek, który przed laty zdobył z Olimpią-Unią tytuły mistrza superligi.

Po 11 kolejkach na czele są obrońca tytułu Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki i Dekorglass Działdowo, a tylko punkt do nich tracą zawodnicy z Jarosławia. Czwartą lokatę zajmuje Energa Manekin Toruń. Sześć najlepszych klubów awansuje do play off, z tym że dwa najlepsze bezpośrednio do półfinału.