Superliga tenisistów stołowych. Lider zwyciężył w Białymstoku

Wang Zeng Yi zdobył dwa punkty dla Dojlid, ale białostocki zespół przegrał z PKS Kolping Frac Jarosław 2:3 w meczu 19. kolejki superligi tenisistów stołowych. O sukcesie lidera przesądził debel w składzie Kou Lei, Daniel Górak.

Bardzo zmotywowany "Wandżi" pokonał innych zawodników urodzonych w Chinach: Koe Leia 3:2 i Hana Qiyao 2:1. Dla reprezentującego Ukrainę Kou Leia to była dopiero druga porażka w tym sezonie. Wcześniej uległ tylko Grekowi Panagiotiosowi Gionisowi z drużyny mistrza Polski - Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki.

Z bilansem gier 23-2 Kou Lei jest zdecydowanym liderem rankingu indywidualnego, a Wang Zeng Yi zajmuje 10. miejsce - 14-8; wygrał siedem pojedynków z rzędu.

Dla "Wandżiego" mecze z rywalami z Jarosławia zawsze mają specjalne znaczenie, bowiem w latach 2012-2016 występował w PKS Kolping Frac. Teraz już czwarty sezon gra w barwach ekipy z Białegostoku.

Jego dwa "oczka" nie dały jednak zwycięstwa gospodarzom. Han Qiyao wygrał z Li Youngyinem 3:0, zaś pięciokrotny mistrz Polski w singlu Daniel Górak nie dał szans juniorowi Piotrowi Michalskiemu.

O końcowym wyniku przesądziła gra podwójna, która została wprowadzona do superligi od tych rozgrywek i okazała się strzałem w dziesiątkę. Po emocjonującym pojedynku Kou Lei i Górak pokonali Li Youngyina i Michalskiego. W decydującym secie triumfowali 12:10.

W tabeli prowadzony przez menedżera Kamila Dziukiewicza Kolping Frac powiększył do czterech punktów przewagę nad wiceliderem Dartomem Bogorią. Na trzeciej pozycji plasuje się Dekorglass Działdowo. Na dziś na miejscach zapewniających awans do play off są także 3S Polonia Bytom, Energa Manekin Toruń i Dojlidy.

Na zakończenie 19. kolejki, w poniedziałek Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz spotka się z Dartomem Bogorią. Natomiast w sobotę i niedzielę odbędą się mecze 20. serii.

W następnym tygodniu, od 11 do 15 marca, w Gliwicach rozgrywany będzie turniej cyklu ITTF Challenge z udziałem m.in. Natalii Bajor, Natalii Partyki, Jakuba Dyjasa i Marka Badowskiego.

Wynik piątkowego meczu:

Dojlidy Białystok - Kolping Frac Jarosław 2:3

Wang Zeng Yi - Kou Lei 3:2 (11:13, 11:5, 11:9, 6:11, 12:10)

Li Youngyin - Han Qiyao 2:3 (13:15, 11:6, 13:15, 11:7, 5:11)

Piotr Michalski - Daniel Górak 0:3 (3:11, 2:11, 4:11)

Wang Zeng Yi - Han Qiyao 2:1 (11:8, 7:11, 11:7)

Li Youngyin, Piotr Michalski - Kou Lei, Daniel Górak 1:2 (11:8, 5:11, 10:12)

Tabela:

1. Kolping Frac Jarosław 19 16 3 53-17 49 pkt

2. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 18 15 3 50-18 45

3. Dekorglass Działdowo 19 14 5 47-25 42

4. 3S Polonia Bytom 19 11 8 40-34 32

5. Energa Manekin Toruń 19 11 8 39-35 31

6. Dojlidy Białystok 19 10 9 37-38 31

7. Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 19 11 8 39-39 27

8. Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 18 9 9 36-34 27

9. AZS AWFiS Balta Gdańsk 19 8 11 34-44 25

10. Olimpia-Unia Grudziądz 20 5 15 30-52 17

11. Poltarex Pogoń Lębork 19 3 16 23-51 11

12. Warta Kostrzyn nad Odrą 20 1 19 18-59 5

