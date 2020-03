Superliga tenisistów stołowych. Dwie wygrane Arinobu bez straty seta

Taimu Arinobu zdobył dwa punkty dla Energi Manekin Toruń w wygranym 3:1 meczu superligi z Wartą Kostrzyn nad Odrą. Japoński tenisista stołowy jest niepokonany w tym sezonie, dotąd zwyciężył w dziewięciu pojedynkach.

W spotkaniu 19. kolejki Arinobu pokonał Jakuba Masłowskiego 3:0 i Sławomira Dosza 2:0. Energa Manekin wywalczyła trzy punkty i z dorobkiem 31 "oczek" plasuje się na piątej pozycji w tabeli.

Japończyk po raz piąty zagrał w rozgrywkach 2019/2020 i tym samym spełnił wymóg regulaminowy uprawniający go do występu w fazie play off. W sezonie zasadniczym trzeba zagrać minimum w pięciu meczach. Po trzeci punkt sięgnął Konrad Kulpa, przegrał zaś Tomasz Kotowski. Kilka dni temu w Białymstoku Kulpa i Kotowski obronili tytuł mistrzów Polski w deblu.

Torunianie są coraz bliżej walki o medale, z udziałem sześciu zespołów. Mając punkt przewagi nad Dojlidami Białystok oraz cztery nad Fibrain AZS Politechnika Rzeszów i Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz.

W jeszcze lepszej sytuacji są pingpongiści 3S Polonia Bytom, mimo czwartkowej przegranej u siebie z AZS AWFiS Balta Gdańsk 2:3. Drużyna ze Śląska plasuje się na czwartej pozycji - 32 pkt.

Pod nieobecność azjatyckich zawodników, punkty dla 3S Polonii zdobyli Antonin Gavlas i Robert Floras, a dla gości - Patryk Chojnowski 2 i duet Tomasz Tomaszuk/Bartosz Such.

Podczas 88. IMP w stolicy Podlasia Chojnowski dopiero w finale uległ Jakubowi Dyjasowi 3:4, z kolei Floras wywalczył brąz w singlu i deblu z Markiem Badowskim oraz srebro w mikście z Anną Węgrzyn.

W rozegranych awansem meczach 19. serii superligi, w lutym tenisiści stołowi Fibrain AZS Politechnika przegrali z Dekorglassem Działdowo 1:3, zaś Olimpia-Unia Grudziądz uległa Poltarex Pogoni Lębork 2:3.

W piątek Dojlidy zagrają z PKS Kolping Frac Jarosław, a w poniedziałek Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz z mistrzem Polski Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w sobotę i niedzielę rozgrywana będzie 20. kolejka.

W następnym tygodniu, od 11 do 15 marca, w Gliwicach odbędzie się turniej cyklu ITTF Challenge z udziałem m.in. Dyjasa i Badowskiego.

Wyniki czwartkowych meczów:

3S Polonia Bytom - AZS AWFiS Balta Gdańsk 2:3

Antonin Gavlas - Tomasz Tomaszuk 3:0 (11:9, 11:7, 19:17)

Michal Łysakowski - Patryk Chojnowski 0:3 (2:11, 1:11, 2:11)

Robert Floras - Bartosz Such 3:1 (11:4, 11:8, 10:12, 11:5)

Gavlas - Chojnowski 1:2 (12:14, 11:9, 8:11)

Łysakowski, Floras - Tomaszuk, Such 0:2 (9:11, 12:14)

Energa Manekin Toruń - Warta Kostrzyn nad Odrą 3:1 Taimu Arinobu - Jakub Masłowski 3:0 (11:5, 11:5, 11:4)

Tomasz Kotowski - Sławomir Dosz 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 8:11)

Konrad Kulpa - Daniel Bąk 3:0 (11:8, 11:7, 11:2)

Arinobu - Dosz 2:0 (11:7, 11:3)

Tabela:

1. Kolping Frac Jarosław 18 15 3 50-15 47 pkt

2. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 18 15 3 50-18 45

3. Dekorglass Działdowo 19 14 5 47-25 42

4. 3S Polonia Bytom 19 11 8 40-34 32

5. Energa Manekin Toruń 19 11 8 39-35 31

6. Dojlidy Białystok 18 10 8 35-35 30

7. Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 19 11 8 39-39 27

8. Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 18 9 9 36-34 27

9. AZS AWFiS Balta Gdańsk 19 8 11 34-44 25

10. Olimpia-Unia Grudziądz 20 5 15 30-52 17

11. Poltarex Pogoń Lębork 19 3 16 23-51 11

12. Warta Kostrzyn nad Odrą 20 1 19 18-59 5