Superliga tenisistów stołowych. Dojlidy zwyciężyły w Gdańsku

Dojlidy Białystok pokonały w Gdańsku AZS AWFiS Balta 3:2 w jedynym środowym meczu 9. kolejki superligi tenisistów stołowych. Dzięki temu zwycięstwu goście przerwali serię trzech porażek i awansowali na szóste miejsce w tabeli.

Zawodnicy z Białegostoku przegrali trzy kolejne spotkania 0:3. Drużyna prowadzona przez menedżera Piotra Anchima zmierzyła się jednak z zespołami plasującymi się na czołowych miejscach - Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki, Dekorglassem Działdowo oraz PKS Kolpingiem Frac Jarosław. W Gdańsku przyjezdni zdołali przerwać kiepską passę, ale o ich triumfie przesądziła dopiero piąta gra, którą w tym sezonie jest debel.

W pierwszym pojedynku Mateusz Troka, zastępujący w ekipie gospodarzy Bartosza Sucha, przegrał 0:3 z 20-letnim Chińczykiem Li Youngyinem, ale za chwilę Patryk Chojnowski wyrównał stan rywalizacji. Aktualny mistrz Polski pokonał 3:1 Wanga Zeng Yi, czyli złotego medalistę krajowego czempionatu z 2012 roku.

W trzecim meczu pochodzący z Chin reprezentant Azerbejdżanu Yu Khinhang 3:0 zwyciężył Przemysława Walaszka, ale sukcesu gdańszczan nie zdołał przypieczętować Chojnowski. Grający trener AZS AWFiS Balta wygrał co prawda w spotkaniu Li Youngyinem pierwszego seta, jednak ostatecznie uległ 1:2.

Losy konfrontacji rozstrzygnęła gra podwójna, w której lepsi 2:1 okazali się goście.

Wyniki 9. kolejki:

AZS AWFiS Balta Gdańsk - Dojlidy Białystok 2:3

Mateusz Troka - Li Youngyin 0:3

Patryk Chojnowski - Wang Zeng Yi 3:1

Yu Khinhang - Przemysław Walaszek 3:0

Patryk Chojnowski - Li Youngyin 1:2

Troka, Khinhang - Zeng Yi, Walaszek 1:2

Tabela

1. Dartom Bogoria Grodzisk Maz. 8 7 1 23-10 20

2. Dekorglass Działdowo 8 7 1 22-9 20

3. Energa Manekin Toruń 8 7 1 21-9 19

4. Kolping Frac Jarosław 8 6 2 21-9 19

5. Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 8 5 3 19-14 15

6. Dojlidy Białystok 9 4 5 16-20 13

7. Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 8 5 3 18-16 12

8. Olimpia-Unia Grudziądz 9 3 6 15-23 9

9. 3S Polonia Bytom 8 3 5 12-17 8

11. AZS AWFiS Balta Gdańsk 9 2 7 13-25 7

10. Poltarex Pogoń Lębork 8 1 7 11-21 5

12. UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 9 0 9 9-27 3

Autor: Marcin Domański