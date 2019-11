Superliga tenisistów stołowych. Chojnowski: Dekorglass liderem przynajmniej do końca rundy

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przynajmniej pierwszą rundę superligi zakończyć na pierwszym miejscu - uważa prezes Dekorglassu Działdowo Ferdynand Chojnowski. Jego zdaniem, obecny skład zespołu nie będzie na razie wzmacniany tenisistami stołowymi z Azji.

Obecny lider rozgrywek jest jedynym zespołem superligi z kompletem sześciu zwycięstw. Działdowiane mają 17 punktów, po wygranych z UKS Wartą Kostrzyn nad Odrą, Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki (za 2 pkt), Poltareksem Pogonią Lębork, Kolpingiem Frac Jarosław, AZS AWFiS Baltą Gdańsk i 3S Polonią Bytom.

"Teoretycznie graliśmy już z najmocniejszymi zespołami. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przynajmniej pierwszą rundę zakończyć na pierwszym miejscu" - ocenił prezes Chojnowski.

Zaznaczył jednak, że poziom superligi jest wyrównany i trudno do końca przewidzieć wyniki. "Słabsze zespoły potrafią sprawić niespodzianki, jak w przypadku niedawnej wygranej za trzy punkty beniaminka z Lęborka ze świetnie spisującą się wcześniej Energą Manekin Toruń" - przypomniał.

Jak przyznał w rozmowie z PAP, celem Dekorglassu będzie zajęcie jednego z dwóch czołowych miejsc na zakończenie fazy zasadniczej, aby uniknąć rywalizacji w ćwierćfinałach i bezpośrednio awansować do półfinału play off.

Chojnowski zapowiedział, że w kolejnych spotkaniach zespół z Działdowa będzie występował w dotychczasowym składzie, czyli z Wei Shihao, Słowakiem Wang Yangiem, grającym trenerem Jirim Vrablikiem i Pawłem Fertikowskim.

Według niego nie ma na razie planów ściągnięcia któregoś ze zgłoszonych przez klub do rozgrywek zawodników z Azji: Wong Chun Tinga z Hongkongu lub Japończyka Taku Takakiwy.

Klub czeka na wyjaśnienie sytuacji Wei Shihao, który na koniec ubiegłego sezonu jako zawodnik Unii AZS AWFiS Gdańsk odmówił gry w meczach play off decydujących o medalach. Został za to nieprawomocnie ukarany przez komisję dyscyplinarną PZTS zawieszeniem na pięć miesięcy. Chińczyk złożył już odwołanie od tej decyzji.

"Sytuacja jest w trakcie wyjaśniania, zobaczymy jak się skończy. Czekamy na ostateczną decyzję. Spodziewam się, że nastąpi to do końca roku" - powiedział Chojnowski.

Jak dodał, nawet w przypadku niekorzystnego dla Wei Shihao rozstrzygnięcia tej sprawy działdowski klub będzie miał czas i pole manewru, by w razie potrzeby wzmocnić się którymś z Azjatów w decydującej fazie rozgrywek. Zgodnie z regulaminem w play off może wystąpić zawodnik, który rozegrał co najmniej pięć meczów w tym sezonie.

autor: Marcin Boguszewski