​Superliga tenisa stołowego. Wygrana Dekorglassu na inaugurację drugiej rundy

Tenisiści stołowi Dekorglassu Działdowo pokonali u siebie AZS AWFiS Baltę Gdańsk 3:0 w rozegranym w środę pierwszym meczu grupy mistrzowskiej superligi. Gospodarze w całym spotkaniu nie stracili ani jednego seta.

Jeszcze przed pierwszą kolejką decydującej fazy rozgrywek działdowianie rozegrali awansem mecz z lutego, szybko pokonując we własnej hali zespół z Gdańska. Punkty dla gospodarzy zdobyli Jakub Dyjas, Chorwat Andrej Gacina i grający trener Jiri Vrablik.



W drugiej rundzie rozgrywek o tytuł mistrzowski będzie rywalizować sześć zespołów, z kolei siedem drużyn powalczy o pozostanie w superlidze. Do pierwszej ligi spadnie tylko jedna. Dwa najlepsze kluby awansują bezpośrednio do półfinałów play off, zaś drużyny z miejsc 3-6 będą walczyć w pojedynczych ćwierćfinałach.



Pierwsza kolejka w obu grupach odbędzie się 22 stycznia. W grupie mistrzowskiej poza zespołami z Działdowa i Gdańska wystąpią: Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, Dojlidy Białystok, broniący tytułu Sokołów SA Jarosław i Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz.



Wynik środowego meczu:



Dekorglass Działdowo - AZS AWFiS Balta Gdańsk 3:0

Jakub Dyjas - Szymon Malicki 3:0 (11:5, 11:7, 11:3)

Andrej Gacina - Patryk Chojnowski 3:0 (11:4,11:6, 11:4)

Jiri Vrablik - Tomasz Tomaszuk 3:0 (11:9, 11:9, 11:6)