Wielokrotny mistrz Polski w tenisie stołowym, były reprezentant naszego kraju, w tym uczestnik igrzysk olimpijskich, grający trener Dojlid Białystok Wang Zeng Yi odchodzi z klubu; kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron - poinformowały w środę Dojlidy.

Pochodzący z Chin 37-letni popularny "Wandżi" grał w zespole z Białegostoku od 2016 roku.

Przed miesiącem Dojlidy poinformowały, że Wang Zeng Yi podpisał nowy kontrakt na szósty sezon gry w tym zespole w Lotto Superlidze tenisa stołowego; umowa dotyczyła występów nie we wszystkich, a jedynie w dziesięciu najważniejszych meczach, bo zawodnik, który od wielu lat ma polskie obywatelstwo, nosił się z zamiarem wyjazdu na stałe do Chin.

W środę Dojlidy poinformowały w komunikacie prasowym, że Wang Zeng Yi jednak w tym zespole już nie zagra, a kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron.

Jak podał klub, zawodnik zmienił swoje plany dotyczące wyjazdu do ojczyzny i zgłosił chęć gry we wszystkich spotkaniach. "Nie mogliśmy się na to zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej podpisaliśmy umowy z Aleksandrem Chaninem, Patrykiem Zatówką i Kentaro Miuchim" - powiedział menadżer Dojlid Białystok Piotr Anchim, cytowany w komunikacie klubu.

- Dziękujemy "Wandżiemu" za wszystkie lata spędzone w klubie. Dał się poznać jako profesjonalista i doświadczony zawodnik, który nigdy nie schodził poniżej pewnego poziomu sportowego, ale na tę chwilę mam inną wizję budowania naszej drużyny. Wandżiego zastąpi zawodnik młodszy, ale doświadczony i nie gorszy poziomem sportowym - dodał Anchim.

Cennym wzmocnieniem zespołu ma być 32-letni Japończyk Kentaro Miuchi - specjalista w grze defensywnej; umowę z Dojlidami podpisał też przed nowym sezonem Patryk Zatówka z Sokołowa SA Jarosław. Pierwszą trójkę uzupełnia Białorusin Aleksander Chanin, który grał już w białostockim zespole w minionym sezonie.

