Superliga tenisa stołowego. Triumf Dartomu Bogorii w szlagierze

Zwycięstwem Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki 3:2 zakończyło się szlagierowo zapowiadające się spotkanie z Dekorglassem w Działdowie w 15. kolejce superligi tenisistów stołowych. Zespół z Mazowsza awansował na pierwsze miejsce w grupie mistrzowskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święcicki: Lewandowski, jak przegrywamy, zawsze szuka winnych gdzie indziej. Wideo IPLA

W składach drużyn zabrakło po jednym z czołowych zawodników - Wei Shihao (Dekorglass) i Marka Badowskiego (Dartom Bogoria), ale mecz wcale nie stracił na atrakcyjności. Obydwa kluby są bardzo mocne personalnie i należą - podobnie jak Sokołów S.A. Jarosław i Dojlidy Białystok - do głównych kandydatów do tytułu mistrzowskiego. Wszystkie wtorkowe pojedynki były niezwykle emocjonujące, a zwłaszcza dwa ostatnie.



Po raz drugi w styczniu komplet punktów dla ekipy z Mazowsza wywalczył Panagiotis Gionis, a decydujący zdobyli w deblu Pavel Sirucek i Miłosz Redzimski, którzy pokonali Jirziego Vrablika i Andreja Gacinę 2:1. Dla gospodarzy punkty uzyskali Jakub Dyjas i Gacina.



Ostatni raz pingpongiści z Działdowa rozgrywali debla niemal rok temu, w lutym 2020 przeciwko 3S Polonii w Bytomiu (2:3). Wtedy Paweł Fertikowski i Vrablik przegrali z Robertem Florasem i Antoninem Gavlasem 0:2. We wtorek Fertikowski ponownie zawitał do Działdowa, ale w roli trenera przeciwników (w zastępstwie Tomasza Redzimskiego).



W tabeli Dartom Bogoria zrównał się z Dekorglassem (po 37 pkt, 40-10), lecz siedmiokrotni mistrzowie Polski mają jedno rozegrane spotkanie mniej i lepszy bilans bezpośrednich meczów. W rundzie jesiennej tenisiści z Grodziska Mazowieckiego triumfowali 3:1.



Coraz bliżej tych ekip jest broniący tytułu Sokołów S.A. Jarosław, który we wtorek odniósł 11. zwycięstwo z rzędu. Drużyna z Podkarpacia wygrała 3:0 z AZS AWFiS Balta Gdańsk, który doznał już trzeciej porażki w grupie mistrzowskiej. Kou Lei i Sathiyan Gnanasekaran byli wyraźnie lepsi od Szymona Malickiego i Patryka Chojnowskiego, z kolei Paweł Chmiel stoczył zacięty mecz z Tomaszem Tomaszukiem. W ostatnim secie Chmiel prowadził 10:5, jednak przeciwnik odrobił trzy punkty. Po przerwie "na żądanie" akcję i całe spotkanie wygrał brązowy medalista DME z 2007 roku.



Tyle samo punktów (32) co jarosławianie mają Dojlidy Białystok. W 15. serii gier pingpongiści z Podlasia pokonali na wyjeździe Lotto Zooleszcz Gwiazdę Bydgoszcz 3:1. W dwóch grach triumfował Białorusin Aleksander Chanin, a w jednej Wang Zeng Yi. Wśród gospodarzy zwycięstwo odniósł Wiaczesław Burow.



W grupie spadkowej drugie zwycięstwo 3:2 odniósł Fibrain AZS Politechnika Rzeszów, tym razem pokonując Olimpię-Unię Grudziądz. W Zielonej Górze zajmująca ostatnie miejsce (superligę opuści tylko jeden zespół) Palmiarnia uległa 3S Polonii 1:3. Z kolei Uczelnia Państwowa Zamość przegrała z KTS Energa Manekin Toruń 2:3. Po punkt na wagę zwycięstwa sięgnął duet Tomasz Kotowski, Damian Węderlich. Do niecodziennej sytuacji doszło w drugim secie, bowiem przegrywali z parą Paweł Kozieł, Marcin Litwiniuk 0:8, by wygrać 11:9.



Pauzowała Poltarex Pogoń Lębork.



Wyniki 15. kolejki:



Grupa mistrzowska



Dekorglass Działdowo - Dartom Bogoria Grodzisk Maz. 2:3

Jakub Dyjas - Miłosz Redzimski 3:0

Jiri Vrablik - Panagiotis Gionis 0:3

Andrej Gacina - Pavel Sirucek 3:1

Jakub Dyjas - Panagiotis Gionis 1:2

Gacina, Vrablik - Sirucek, Redzimski 1:2



Sokołów S.A. Jarosław - AZS AWFiS Balta Gdańsk 3:0

Kou Lei - Szymon Malicki 3:1

Sathiyan Gnanasekaran - Patryk Chojnowski 3:0

Paweł Chmiel - Tomasz Tomaszuk 3:2



Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz - Dojlidy Białystok 1:3

Wiaczesław Burow - Piotr Michalski 3:0

Patryk Jendrzejewski - Aleksander Chanin 2:3

Artur Grela - Wang Zeng Yi 0:3

Burow - Chanin 1:2



1. Dartom Bogoria 14 13 1 40-10 37 pkt

2. Dekorglass 15 12 3 40-10 37

3. Sokołów S.A. 14 11 3 36-16 32

4. Dojlidy 14 11 3 35-16 32

5. Lotto Zooleszcz Gwiazda 14 9 5 33-28 23

6. AZS AWFiS Balta 15 8 7 28-32 22



grupa spadkowa



Uczelnia Państwowa Zamość - Energa Manekin Toruń 2:3

Konstantinos Angelakis - Tomasz Kotowski 3:1

Igor Zawadzki - Konrad Kulpa 0:3

Marcin Litwiniuk - Damian Węderlich 1:3

Angelakis - Kulpa 2:1

Paweł Kozieł, Litwiniuk - Kotowski, Węderlich 0:2



ZKS Palmiarnia Zielona Góra - 3S Polonia Bytom 1:3

Mateusz Zalewski - Daniel Michael 3:1

Łukasz Wachowiak - Robert Floras 0:3

Kamil Nalepa - Filip Szymański 1:3

Zalewski - Floras 1:2



Fibrain AZS Politechnika Rzeszów - Olimpia-Unia Grudziądz 3:2

Piotr Chodorski - Marco Golla 3:0

Szymon Kolasa - Maksim Czaplygin 1:3

Tomasz Lewandowski - Jan Zandecki 3:0

Chodorski - Czaplygin 0:2

Kolasa, Lewandowski - Golla, Zandecki 2:0



7. Energa Manekin 13 7 6 25-26 20 pkt

8. 3S Polonia 13 4 9 22-32 16

9. Uczelnia Państwowa 14 6 8 21-34 15

10. Fibrain AZS Politechnika 14 5 9 25-35 14

11. Poltarex Pogoń 13 3 10 17-36 9

12. Olimpia-Unia 13 1 12 13-36 7

13. Palmiarnia 14 2 12 15-39 6



Reklama

giel/ cegl/