​Superliga tenisa stołowego. Pięciu debiutantów w ostatniej kolejce

W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego superligi tenisa stołowego zadebiutowali: Michał Gawlas i Patryk Pyśk z Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki, Patryk Bielecki i Patryk Lewandowski z Dekorglassu Działdowo i Mateusz Żelengowski z ZKS Palmiarnia Zielona Góra.

Już wcześniej zapadły najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące awansu do półfinału i ćwierćfinału play off oraz spadku do pierwszej ligi, dlatego kilku trenerów dało szansę gry młodzieży. Najlepiej spisał się 16-letni Gawlas, który pokonał doświadczonego Rosjanina Wiaczesława Burowa 3:1.



Mimo nieobecności Marka Badowskiego i Panagiotisa Gionisa, a nawet 14-letniego Miłosza Redzimskiego (był rezerwowym), który w niedzielę zdobył brązowy medal mistrzostw Polski seniorów, Dartom Bogoria wygrał w Bydgoszczy z Lotto Zooleszcz Gwiazdą 3:1. Dwa punkty zdobył Czech Pavel Sirucek. Wśród gospodarzy zwycięstwo odniósł Japończyk Asuka Machi - 3:0 nad 17-letnim Patrykiem Pyśkiem.



Z kolei w Dekorglassie zadebiutowali 16-letni Bielecki i 17-letni Lewandowski i obaj momentami toczyli zacięte boje z rutyniarzami Kou Leiem i Pawłem Chmielem z broniącej tytułu drużyny Sokołów SA Jarosław. "Urwali" faworytom - odpowiednio - jednego i dwa sety. Grający trener ekipy z Działdowa Jiri Vrablik wygrał z Patrykiem Zatówką 3:1, ale w decydującej potyczce uległ Kou Leiowi 0:2.



Dartom Bogoria i Dekorglass bezpośrednio awansowały do półfinału play off, zaś w piątkowych ćwierćfinałach (nie ma rewanżów na tym etapie) zmierzą się Sokołów SA z Lotto Zooleszcz Gwiazdą i Dojlidy Białystok z AZS AWFiS Balta Gdańsk. Co ciekawe, we wtorek doszło do rywalizacji w tej drugiej parze w Gdańsku. Do gry w Dojlidach wrócił Wang Zeng Yi, ale białostoczanie przegrali 2:3.



W grupie spadkowej Poltarex Pogoń Lębork uległa 3S Polonii Bytom 1:3, Olimpia-Unia Grudziądz przegrała z Uczelnią Państwową Zamość 1:3, zaś Energa Manekin Toruń pokonała ZKS Palmiarnia Zielona Góra 3:0. W barwach zielonogórzan, którzy wracają po roku do pierwszej ligi, wystąpili: 15-latkowie Mateusz Zalewski i debiutujący Żelengowski oraz 18-letni Piotr Chłodnicki. Rywalem Żelengowskiego był 18-letni Michał Małachowski, który dotychczas tylko dwa razy zagrał w superlidze, a miało to miejsce w maju 2019 roku w barwach gdańszczan.





Wyniki:



Grupa mistrzowska

Sokołów S.A. Jarosław - Dekorglass Działdowo 3:1

Kou Lei - Patryk Bielecki 3:1

Patryk Zatówka - Jiri Vrablik 1:3

Paweł Chmiel - Patryk Lewandowski 3:2

Kou Lei - Jiri Vrablik 2:0



Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 1:3

Asuka Machi - Patryk Pyśk 3:0

Artur Grela - Pavel Sirucek 1:3

Wiaczesław Burow - Michał Gawlas 1:3

Asuka Machi - Pavel Sirucek 1:2



AZS AWFIS Balta Gdańsk - Dojlidy Białystok 3:2

Tomasz Tomaszuk - Wang Zeng Yi 1:3

Patryk Chojnowski - Aleksandr Chanin 3:0

Szymon Malicki - Piotr Michalski 3:1

Tomasz Tomaszuk - Aleksandr Chanin 1:2

Chojnowski, Malicki - Wang, Michalski 2:1



Tabela:

1. Dartom Bogoria 17 16 1 49-12 46 pkt

2. Dekorglass 17 13 4 44-13 40

3. Sokołów S.A. 17 13 4 43-21 38

4. Dojlidy 17 11 6 37-25 33

5. AZS AWFiS Balta 17 10 7 34-35 27

6. Lotto Zooleszcz Gwiazda 17 9 8 36-37 23



Grupa spadkowa

Energa Manekin Toruń - ZKS Palmiarnia Zielona Góra 3:0

Damian Węderlich - Piotr Chłodnicki 3:0

Przemysław Walaszek - Mateusz Zalewski 3:1

Michał Małachowski - Mateusz Żelengowski 3:1



Olimpia-Unia Grudziądz - Uczelnia Państwowa Zamość 1:3

Marco Golla - Marcin Litwiniuk 1:3

Jan Zandecki - Konstantinos Angelakis 1:3

Maksim Czaplygin - Ihor Zawadzki 3:1

Marco Golla - Konstantinos Angelakis 1:2



Poltarex Pogoń Lębork - 3S Polonia Bytom 1:3

Bogusław Koszyk - Daniel Michael 3:0

Marek Prądzinski - Filip Szymański 0:3

Adam Dosz - Robert Floras 0:3

Bogusław Koszyk - Filip Szymański 0:2



7. Energa Manekin 18 12 6 40-33 32 pkt

8. 3S Polonia 18 8 10 36-39 29

9. Uczelnia Państwowa 18 7 11 30-41 22

10. Fibrain AZS Politechnika 18 7 11 34-44 20

11. Olimpia-Unia 18 3 15 22-47 13

12. Poltarex Pogoń 18 3 15 24-50 12

13. Palmiarnia 18 2 16 19-51 7 - spadek