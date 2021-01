​Superliga tenisa stołowego. Palmiarnia nie traci nadziei

Palmiarnia Zielona Góra nie traci nadziei w walce o utrzymanie w superlidze tenisistów stołowych. Na inaugurację grupy "spadkowej" wygrała z Uczelnią Państwową Zamość 3:1. Dwa punkty zdobył Kamil Nalepa.

To dopiero drugie zwycięstwo zielonogórzan w tym sezonie, ale pierwsze za trzy punkty. W pierwszej rundzie Palmiarnia wygrała z Fibrain AZS Politechniką w Rzeszowie 3:2, czyli za 2 pkt. Jedno “oczko" wywalczyła też za porażkę 2:3 z Lotto Zooleszcz Gwiazdą Bydgoszcz. Obecnie ZKS ma na koncie 6 punktów i zrównał się z Olimpią-Unią Grudziądz, której mecz z 3S Polonia Bytom został przełożony na 28 stycznia.



W tym sezonie elitę opuści tylko jedna drużyna, z pierwszej ligi awansują zaś dwie, co oznacza, że w rozgrywkach 2021/22 rywalizować będzie 14 klubów.



Ważny krok ku pozostaniu w superlidze uczynili zawodnicy Fibrain AZS Politechniki Rzeszów. W hali w Lęborku triumfowali 3:2 z Poltarex Pogonią. Goście mieli znakomity początek, bowiem wygrali dwa pojedynki po 3:0. Później Adam Dosz i Bogusław Koszyk doprowadzili do remisu 2:2. W decydującej rywalizacji deblowej zwyciężyli Tomasz Lewandowski i Szymon Kolasa z ekipy “Inżynierów".



W grupie "mistrzowskiej" trwa walka o miejsca 1-2 dające bezpośredni awans do półfinału play off. Na razie na tych pozycjach są Dekorglass Działdowo i Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, ale seryjnie wygrywa też obrońca tytułu Sokołów SA Jarosław. W piątek wszystkie wymieniony kluby zainkasowały komplet punktów.



Szczególnie ciekawy był mecz w Gdańsku, gdzie miejscowy AZS AWFiS Balta uległ Dartomowi Bogorii 1:3. Niewiele zabrakło, aby doszło do piątej gry podwójnej. W ostatnim singlu Patryk Chojnowski rozpoczął decydującego seta z Panagiotisem Gionisem od prowadzenia 4:0. Potem Grek wygrywał 8:6, 10:8, ale mistrz i wicemistrz paraolimpijski doprowadził do gry na przewagi. Końcówka należała do Gionisa.



Już dwa zwycięstwa po 3:0 w grupie mistrzowskiej odniósł Dekorglass, mimo że gra bez Wei Shihao. W piątek jego rywal Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz wystąpił bez swego lidera Asuki Machiego. Ekipa z Działdowa zwyciężyła 3:0, a punkty wywalczyli Jakub Dyjas, Andrej Gacina i grający trener Jiri Vrablik



Mistrzowie poprzedniego sezonu Sokołów SA wygrali w Białymstoku z Dojlidami 3:0. Zespół z Podkarpacia ostatnią przegraną zanotował 20 września i było to 2:3 z... Dojlidami. W piątek po punkcie do sukcesu dołożyli Sathiyan Gnanasekaran, Kou Lei i pracujący na co dzień jako strażak w Warszawie Paweł Chmiel.





Wyniki 14. kolejki:



Grupa mistrzowska



Dojlidy Białystok - Sokołów S.A. Jarosław 0:3

Aleksandr Khanin - Sathiyan Gnanasekaran 2:3

Piotr Michalski - Kou Lei 0:3

Wang Zeng Yi - Paweł Chmiel 1:3



Dekorglass Działdowo - Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 3:0

Jakub Dyjas - Patryk Jendrzejewski 3:0

Andrej Gacina - Wiaczesław Burow 3:2

Jiri Vrablik - Artur Grela 3:1



AZS AWFiS Balta Gdańsk - Dartom Bogoria Grodzisk Maz. 1:3

Patryk Chojnowski - Pavel Sirucek 3:1

Tomasz Tomaszuk - Panagiotis Gionis 1:3

Szymon Malicki - Miłosz Redzimski 0:3

Chojnowski - Gionis 1:2



Tabela

1. Dekorglass 14 12 2 38-7 36 pkt

2. Dartom Bogoria 13 12 1 37-8 35

3. Sokołów S.A. 13 10 3 33-16 29

4. Dojlidy 13 10 3 32-15 29

5. Lotto Zooleszcz Gwiazda 13 9 4 32-25 23

6. AZS AWFiS Balta 14 8 6 28-29 22



Grupa spadkowa



Uczelnia Państwowa Zamość - Palmiarnia Zielona Góra 1:3

Igor Zawadzki - Kamil Nalepa 1:3

Konstantinos Angelakis - Piotr Chłodnicki 3:0

Marcin Litwiniuk - Mateusz Zalewski 1:3

Angelakis - Nalepa 1:2



Poltarex Pogoń Lębork - Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 2:3

Bogusław Koszyk - Tomasz Lewandowski 0:3

Marek Prądzinski - Piotr Chodorski 0:3

Adam Dosz - Szymon Kolasa 3:0

Bogusław Koszyk - Piotr Chodorski 2:0

Dosz, Prądzinski - Lewandowski, Kolasa 0:2



3S Polonia Bytom - Olimpia-Unia Grudziądz 28 stycznia

Pauzowała Energa Manekin Toruń



Tabela

7. Energa Manekin 12 6 6 22-24 18 pkt

8. Uczelnia Państwowa 13 5 8 19-31 14

9. 3S Polonia 12 3 9 19-31 13

10. Fibrain AZS Politechnika 13 4 9 22-33 12

11. Poltarex Pogoń 13 3 10 17-36 9

12. Olimpia-Unia 12 1 11 11-33 6

13. Palmiarnia 13 2 11 14-36 6