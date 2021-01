Superliga tenisa stołowego. Dziukiewicz: Kou Lei i Sathiyan gotowi do gry

„Terminarz grupy mistrzowskiej nie ma większego znaczenia. Nasi zawodnicy, w tym Kou Lei i Sathiyan Gnanasekaran, są już gotowi i spragnieni gry w Lotto Superlidze” – powiedział trener-menedżer drużyny mistrzów Polski w tenisie stołowym Sokołów SA Jarosław Kamil Dziukiewicz.

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia, początek drugiej rundy rozgrywek przesunięto z 8 na 22 stycznia. Tego dnia rozpocznie się rywalizacja w grupach: mistrzowskiej i spadkowej. Rozgrywki potrwają do marca, a następnie zaplanowane są mecze o medale, w tym najważniejszy - finał.

"Nie kalkuluję i to z kim gramy nie ma większego znaczenia. Moją rolą jest dobrać odpowiedni skład pod konkretnego rywala. Po dziewięciu zwycięstwach z rzędu chcemy kontynuować wspaniałą passę" - stwierdził Dziukiewicz.

W pierwszej rundzie w barwach Sokołowa występowali: Ukrainiec chińskiego pochodzenia Kou Lei - bilans gier 15-3, Sathiyan Gnanasekeran z Indii - 4-0, Patryk Zatówka - 5-6 i Paweł Chmiel - 4-5. Z powodu obostrzeń związanych z Covid-19 nie grali m.in.: Chińczyk Han Qiyao i Koreańczyk Jong Sang-Eun.

“Kou Lei mieszka w Hiszpanii i wkrótce do nas dołączy, zaś Sathiyan też czeka na mój sygnał. Na miejscu są Patryk Zatówka i Paweł Chmiel. Raczej nie będę zabiegał o przyjazd pozostałych Azjatów" - dodał menedżer.

Po rundzie jesiennej zespół z Jarosławia zajmuje czwarte miejsce, ze stratą sześciu punktów do Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki, czterech do Dekorglassu Działdowo i jednego do Dojlid Białystok. I właśnie z przeciwnikami z Podlasia ekipa Sokołowa SA rozpocznie zmagania w grupie mistrzowskiej 22 stycznia. Dwa najlepsze kluby po pięciu seriach gier (wliczając wcześniejsze 13 kolejek) awansuje bezpośrednio do półfinału play off. Drużyny z miejsc 3-6 zagrają w tzw. ćwierćfinale.

W ostatnich trzech latach tenisiści stołowi Sokołowa (wcześniej jako Kolping Frac) dwukrotnie zdobyli mistrzostwo superligi. W tym roku dodatkowym ważnym wydarzeniem dla podkarpackiego ping-ponga będzie organizacja kilku imprez rangi mistrzostw kraju.

“W dniach 12-14 marca Podkarpacki OZTS będzie organizatorem 89. mistrzostw Polski seniorów. Wkrótce ogłosimy lokalizację turnieju i mam nadzieję, że to będzie fajna niespodzianka. Na naszym terenie odbędą się także mistrzostwa Polski juniorów - w Ustrzykach Dolnych oraz młodzików - w Dębicy. A oczywiście największą imprezą w naszym kraju będą mistrzostwa Europy w Warszawie w dniach 21-27 czerwca" - zaznaczył Dziukiewicz, wiceprezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego ds. organizacyjnych, a także dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu.

