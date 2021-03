Superliga tenisa stołowego. Coraz bliżej rozstrzygnięć

Dwie kolejki w grupie mistrzowskiej i trzy w spadkowej pozostały do rozegrania w superlidze tenisistów stołowych. Już w piątek może zostać wyłoniony zespół, który opuści elitę. Trwa też walka o bezpośredni awans do półfinału play off. Tytułu broni Sokołów SA Jarosław.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kompilacja osobliwych momentów ze świata sportu 16.03.2021 cz. 2 (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W grupie mistrzowskiej prowadzi Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - 37 punktów, przed Dekorglassem Działdowo - 37, Sokołowem - 35 i Dojlidami Białystok - 32. Dwa najlepsze z tych klubów uzyskają promocję do półfinału, a pozostałe grać będą w dodatkowej rundzie, tzw. ćwierćfinale składającym się z dwóch par.

Reklama

Dartom Bogoria i Dojlidy mają do rozegrania jeszcze po trzy mecze, w tym bezpośredni, a kluby z Działdowa i Jarosławia po dwa i również zmierzą się ze sobą.

Na piątej i szóstej pozycji plasują się drużyny Lotto Zooleszcz Gwiazdy Bydgoszcz - 23 pkt i AZS AWFiS Balta Gdańsk - 22. Bydgoszczanie nie mają szans już nawet matematycznych na prześcignięcie w tabeli przeciwników z Białegostoku, ponieważ w sezonie zasadniczym dwa razy z nimi przegrali 1:3.

W ćwierćfinale rozegrane zostaną pojedyncze mecze (bez rewanżów) i już wiadomo, że Lotto Zooleszcz Gwiazda i AZS AWFiS Balta wystąpią w roli gości. Z kolei w półfinałach zaplanowano mecz i rewanż. Finał rozegrany zostanie na neutralnym terenie.

Grupa mistrzowska rywalizować będzie 21, 22 marca oraz - zaraz po indywidualnych mistrzostwach Polski w Arłamowie - 30 marca.

Natomiast już w piątek może rozstrzygnąć się kwestia jedynego w tym sezonie spadkowicza z superligi. Zajmująca ostatnie miejsce Palmiarnia Zielona Góra (7 pkt) zmierzy się z przedostatnią Olimpią-Unią Grudziądz (10).

W przypadku porażki zielonogórzanie pożegnają się z krajową elitą. Gdyby jednak wygrali za trzy punkty - 3:0 lub 3:1 - zrównają się punktami z Olimpią-Unia. Palmiarnia ma jeszcze spotkanie z Energą Manekinem, zaś pingpongiści z Grudziądza dwa mecze - także z torunianami oraz Uczelnią Państwową Zamość.

Utrzymania pewne są również Energa Manekin - 24 pkt, 3S Polonia Bytom - 23, Fibrain AZS Politechnika Rzeszów - 18 i Uczelnia Państwowa - 15, zaś blisko osiągnięcia celu jest Poltarex Pogoń Lębork - 11. Ten zespół czekają jeszcze gry przeciwko drużynom z Torunia, Zamościa i Bytomia.

Terminy w grupie spadkowej to 19, 21 i 30 marca.

giel/ krys/