Rosyjskie kluby znów mogą rywalizować w Europie

Oprac.: Kamil Jagodyński Tenis stołowy

O ile przedstawiciele większości sportów są zgodni co do ciągłego odsunięcia od rywalizacji rosyjskich klubów i sportowców, tak działacze tenisa stołowego są innego zdania. Izba Odwoławcza Europejskiej Unii Tenisa Stołowego zdecydowała się na wydanie oświadczenia, które pozwala wrócić rosyjskim klubom do gry w tamtejszej Lidze Mistrzów.

Zdjęcie Władimir Samsonow, zawodnik klubu z Orenburga / PATRIK STOLLARZ/pst/abm / AFP