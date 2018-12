Puchar ETTU tenisistów stołowych: Dekorglass Działdowo zagra z Sokah Hoboken

Belgijski zespół Sokah Hoboken będzie rywalem Dekorglassu Działdowo w ćwierćfinale Pucharu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU). "Jesteśmy faworytami tego spotkania" - uważa grający trener Jirzi Vrablik.



Dekorglass był w poprzednim sezonie zdobywcą Pucharu ETTU, który jest odpowiednikiem piłkarskiej Ligi Europejskiej. W tym sezonie działdowianom nie udało się wyjść poza fazę grupową Ligi Mistrzów, ale zajęcie trzeciego miejsca w grupie B dało im "przepustkę" do występów w ćwierćfinale Pucharu ETTU.



Zdaniem trenera Vrablika, losowanie rywala na tym etapie rozgrywek wydaje się dla polskiego zespołu szczęśliwe. Dekorglass trafił na belgijski klub Sokah Hoboken z Antwerpii, który nie ma w składzie zawodników ze światowej czołówki.



"Mam nadzieję, że w pierwszym meczu w Belgii zagra Japończyk Taku Takakiwa, który niestety nie będzie mógł wystąpić w rewanżu w Działdowie, ale i tak myślę, że mamy duże szanse awansować do półfinału" - powiedział PAP Vrablik.



Rywale działdowian po drodze do ćwierćfinału Pucharu ETTU wyeliminowali słowacki zespół SK Vydrany i belgijski Logis Auderghem. W składzie Sokah Hoboken występują: Holender Rajko Gommers, Francuz Jeremy Petiot oraz dwóch młodych Belgów 16-letni Olav Kosolosky i 18-letni Laurens Devos.



Devos jest mistrzem paraolimpijskim (w klasie 9) z Rio de Janeiro, najmłodszym zdobywcą złotego medalu w tej dyscyplinie. Polscy kibice znają jego starszego brata Roberta Devosa, który występował w Morlinach Ostróda.



Z najbliższego rywala zadowolony jest również prezes klubu z Działdowa Ferdynand Chojnowski. Jak zaznaczył, można spodziewać się natomiast, że w półfinałach zagrają drużyny silniejsze niż w poprzednim sezonie. Dlatego - jego zdaniem - powtórzenie sukcesu może być dla działdowian bardzo trudne.



Jak mówił, jeśli Dekorglass wygra ćwierćfinałowy dwumecz z Belgami, to prawdopodobnie trafiłby na niemiecki FC Saarbruecken, który ma w kadrze m.in. brązowego medalistę tegorocznych mistrzostw Europy Patricka Franziskę i Patryka Zatówkę. Niemiecki klub odpadł z rywalizacji o awans do ćwierćfinału LM, po przegranej u siebie w ostatnim meczu grupy C z Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki. W ćwierćfinale Pucharu ETTU pingpongiści Saarbruecken będą rywalizować z francuskim Chartres ASTT.



Pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Dekorglassu z Sokah Hoboken ma zostać rozegrane 27 stycznia w Antwerpii, a rewanż w Działdowie zaplanowano na 8 lutego.