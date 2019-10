PŚ w tenisie stołowym. Partyka wylosowała rywalki z Azji i Afryki

Natalia Partyka zagra z Jeon Jihee z Korei Południowej i Egipcjanką Diną Meshref w pierwszej fazie Pucharu Świata w chińskim Chengdu. Wszystkie tenisistki stołowe z grupy B są leworęcznymi atakującymi. Dwie z nich awansują do 1/8 finału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Iga Świątek: Nauczyciele bardzo mnie wspierają. Wideo TV Interia



Reklama

Losowanie odbyło się w czwartek. Reprezentantka Polski, zajmująca 68. miejsce na świecie, zmierzy się następnego dnia z wyżej notowanymi Jeon Jihee (20.) i Meshref (33.).

30-letnia Partyka po raz drugi wystąpi w PŚ. Debiutowała w 2010 roku w Kuala Lumpur, otrzymując tzw. dziką kartę od organizatorów. Tym razem wywalczył awans zajmując czwarte miejsce w Top 16 w Szwajcarii. W Malezji przegrała trzy pojedynki z Azjatami, m.in. mistrzynią (2007 rok) i wicemistrzynią świata (2009) Chinką Guo Yue 0:4.

W Chengdu w rundzie grupowej nie ma tak znakomitych przeciwniczek. Meshref wygrała Puchar Afryki, ale większych sukcesów poza swoim kontynentem nie odnosi. Na początku roku pokonała ją Natalia Bajor podczas zawodów ITTF Challenge Plus w Lizbonie.

Z kolei Jeon Jihee, faworytka gr. B, to siódma zawodniczka Pucharu Azji. Docierała do ćwierćfinałów World Tourów w Korei Płd., Bułgarii i Czechach, zaś półtora roku temu osiągnęła półfinał Polish Open w Spale. W Bremie (WT 2018) Li Qian prowadziła z nią 3:0, by przegrać 3:4.

Pingpongistki rozstawione na pozycjach 9-20 zostały podzielone na cztery grupy. W ostatniej z nich będą rywalizowały podopieczne Zbigniewa Nęcka z KTS Enea Siarka Tarnobrzeg (triumfatorki Ligi Mistrzyń): Rumunka Elizabeta Samara i Amerykanka Wu Yue. W gr. D jest także Kanadyjka Zhang Mo.

Pozostałych osiem tenisistek stołowych rozpocznie zmagania w sobotę od 1/8 finału. Faworytką turnieju jest mistrzyni globu Chinka Liu Shiwen.

W puli nagród jest 250 tysięcy dolarów. Zwyciężczyni otrzyma 60 tys., przegrana w finale 40 tys. Premia za trzecią pozycję wynosi 20 tys., za czwartą 14 tys. itd. Lokaty 17-20 "wyceniono" na 5 tys.

Puchar Świata kobiet rozgrywany jest od 1996 roku. Chinki zwyciężały nieprzerwanie do 2016 roku, kiedy wygrała Japonka Miu Hirano.

Tenisiści stołowi rywalizują w PŚ od 1980 roku. Przed 31 laty zwyciężył Andrzej Grubba. W 1989 roku legendarny polski zawodnik był drugi, za Chińczykiem Ma Wenge. Również drugie miejsce Grubba zajął w 1985 roku, zaś w 1987 był trzeci, a Leszek Kucharski czwarty. Wygrał wówczas Chińczyk Teng Yi.

Natomiast od środy do niedzieli we Władysławowie rozgrywany jest turniej ITTF Challenge, a występują w nim m.in. Chińczycy, Japończycy i Koreańczycy. Z Polaków grają m.in. Jakub Dyjas, Marek Badowski, Daniel Górak, Katarzyna Grzybowska-Franc i Natalia Partyka.