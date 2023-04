Zespół KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg obronił puchar Ligi Mistrzyń

Ying Han bez większych problemów pokonała 3:0 Adinę Diaconu. Bardziej zacięty był mecz z udziałem Xiaoxin Yang. Co prawda w pierwszych secie wygrała ona 11:2, ale w drugim dopiero po grze na przewagi. Marija Tailakowa doprowadziła do wyniku 2:1, ale przegrała następną odsłonę 7:11. To oznaczało, że tarnobrzeska drużyna osiągnęła cel.