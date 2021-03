MP w tenisie stołowym. Kadeci blisko podium turnieju seniorów w Arłamowie

Urodzeni w 2006 roku Wiktoria Wróbel i Miłosz Redzimski awansowali do ćwierćfinałów gry pojedynczej mistrzostw Polski w tenisie stołowym, które w piątek rozpoczęły się w Arłamowie. Obydwoje kadetów dzieli jedno zwycięstwo od strefy medalowej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Iga Świątek dla Interii: Udało się mi połączyć pracę z obowiązkami medialnymi. Wideo TV Interia

W dotychczasowych pojedynkach Wróbel (już rok temu zdobyła brąz seniorskich MP) wygrała z Alicją Łebek 4:0 i kadrowiczką Julią Ślązak 4:0, z kolei Redzimski - zaczął rywalizację od pierwszej rundy - pokonał swoich przeciwników z superligi: Kamila Nalepę 4:1, Przemysława Walaszka 4:1 i młodzieżowego mistrza kraju Artura Grelę 4:2.



W sobotnich ćwierćfinałach Wróbel spotka się z ubiegłoroczną finalistką czempionatu Pauliną Krzysiek, a rywalem Redzimskiego będzie Szymon Malicki.



W singlu kobiet w Hotelu Arłamów na razie nie było niespodzianek. Pod nieobecność mistrzyni Europy Li Qian oraz Natalii Partyki, faworytkami są broniąca tytułu i mająca szansę na czwarte złoto z rzędu Natalia Bajor oraz brązowa medalistka ME Katarzyna Grzybowska-Franc. Obie na razie zwyciężają dość pewnie. W 1/4 finału Bajor zmierzy się z Dominiką Wołowiec, a Grzybowska-Franc z Zuzanną Błażejewicz. Porażka którejś z nich byłaby dużą niespodzianką. Do bezpośredniego starcia Bajor i Grzybowskiej-Franc może dojść dopiero w finale.



W ostatniej parze ćwierćfinałowej znalazły się bliźniaczki Katarzyna i Anna Węgrzyn. W karierze 20-letnich sióstr nie brakowało meczów między nimi. Stawką kolejnego będzie podium MP na Podkarpaciu.



Wśród mężczyzn, poza Redzimskim w najlepszej ósemce gry pojedynczej jest m.in. występujący na co dzień w Bundeslidze junior Samuel Kulczycki. Ze względów zdrowotnych do zawodów nie przystąpili liderzy reprezentacji Jakub Dyjas i Marek Badowski.



W 1/8 finału Kulczycki triumfował w pojedynku z byłym mistrzem Polski i rozstawionym z "jedynką" Tomaszem Lewandowskim 4:0.



O medale, poza Redzimskim i Malickim, Kulczycki zagra z Adrianem Więckiem, Michał Bańkosz z Patrykiem Chojnowskim, a Tomasz Kotowski z Robertem Florasem.



Z turnieju odpadli m.in. najstarszy i najmłodszy singlista, tj. 49-letni Marcin Kusiński i 14-letni Marcel Błaszczyk; ten drugi, uczeń siódmej klasy podstawówki w Rawie Mazowieckiej, nie jest spokrewniony ze znakomitym Lucjanem Błaszczykiem. Kusiński wygrał z Łukaszem Wachowiakiem 4:0 i przegrał z jednym z głównych faworytów Florasem 1:4, a Błaszczyk uległ Antoniemu Witkowskiemu 0:4.



Reklama

giel/ co/