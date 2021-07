​MEJ w tenisie stołowym. Polacy złotymi medalistami w drużynie

Podopieczni trenera Patryka Jendrzejewskiego w MEJ 2021 triumfowali we wszystkich siedmiu spotkaniach.

W poprzednim miesiącu Kulczycki (mistrz kraju seniorów), Kubik i Redzimski razem z Jakubem Dyjasem grali w Warszawie w ME seniorów. Z kolei w juniorskim składzie, poza wymienioną trójką zawodników, byli Szymon Kolasa i Łukasz Sokołowski.

Kulczycki w sierpniu skończy 19 lat, Kubik ma 18 lat, zaś Redzimski we wrześniu będzie obchodził 15. urodziny. Ten ostatni nie będzie grał w turnieju indywidualnym MEJ, a zastąpi go Mateusz Zalewski (rocznik 2005). Redzimski wystąpi w Varażdinie jeszcze w rozpoczynających się w poniedziałek ME kadetów.

W DME juniorów Redzimski nie przegrał ani jednego pojedynku, mimo że rywalizował z rywalami starszymi o trzy, cztery lata.