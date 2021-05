ME w tenisie stołowym. Poniedziałek ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń

Poniedziałek (24 maja) będzie ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do mistrzostw Europy w tenisie stołowym w Warszawie (22-27 czerwca). W polskiej reprezentacji znajdzie się po pięcioro singlistek i singlistów, a dodatkowi zawodnicy wystąpią w grze podwójnej (debel i mikst).

"W poniedziałek o północy zostanie zamknięta lista uczestników mistrzostw Europy, ale później będzie można jeszcze dokonać zmian w każdej konkurencji, tzn. grze singlowej, deblowej i mieszanej. Jest to podyktowane możliwością odniesienia kontuzji czy zachorowania przez kogoś z zawodniczek i zawodników" - powiedział PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Stefan Dryszel.

Wśród kandydatów do występu w singlu są: broniąca tytułu Li Qian, czterokrotna z rzędu mistrzyni kraju Natalia Bajor, walcząca obecnie w play off ligi czeskiej Natalia Partyka, bliźniaczki Anna i Katarzyna Węgrzyn czy też brązowa medalistka ME 2018 Katarzyna Grzybowska-Franc, a także Jakub Dyjas, mistrz Polski Samuel Kulczycki, wracający po kontuzji Marek Badowski, Maciej Kubik, Miłosz Redzimski i Artur Grela.

Mistrzostwa Europy po trzech latach

Pierwotnie turniej w Warszawie miał się odbyć we wrześniu 2020 roku, ale został przełożony z powodu pandemii koronawirusa na połowę 2021. To oznacza, że od poprzedniego indywidualnego czempionatu wkrótce miną aż trzy lata. W 2019 roku były rozgrywane ME w Nantes, ale drużynowe.

"W deblu będziemy mieli jedną międzynarodową parę - Jakub Dyjas zagra z Belgiem Cedricem Nuytinckiem. Ustawienia pozostałych duetów wkrótce ogłoszą trenerzy reprezentacji Zbigniew Nęcek i Tomaszem Krzeszewski" - dodał Dryszel.

ME w tenisie stołowym w Polsce będą rozgrywane po 10 latach. W 2011 roku w Gdańsku brąz w singlu wywalczyła Li Qian, najbardziej utytułowana zawodniczka w historii kobiecego polskiego tenisa stołowego.

Li Qian, Partyka i Bajor zapewniły sobie też udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio.

