​ME w tenisie stołowym. Krzeszewski: Dyjas może znaleźć się wśród kandydatów do podium

Tenis stołowy

"Jeśli Jakub Dyjas zagra na bardzo wysokim poziomie, to może znaleźć się wśród kandydatów do podium i nie tylko w singlu, ale i w deblu. Mile widziana byłaby też niespodzianka w mikście" - powiedział PAP trener reprezentacji tenisistów stołowych Tomasz Krzeszewski przed ME w Warszawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek: Gdy miałam 15 lat zrozumiałam, że tenis może być moim życiem INTERIA.TV