LM tenisistów stołowych. Zwycięstwa polskich drużyn w 4. kolejce

Tenisiści stołowi Dekorglassu Działdowo i Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki wygrali swoje mecze czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dekorglass pokonał Stella Sport La Romagne 3:0, a Dartom Bogoria - Vaillante Sports Angers 3:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po porażce z Czechami. Wideo TV Interia

W rozegranym w Działdowie rewanżowym meczu z mistrzem Francji pingpongiści Dekorglassu odnieśli szybkie zwycięstwo, tracąc tylko jednego seta. Punkty dla gospodarzy zdobyli: Japończyk Taku Takakiwa, Słowak Wang Yang i grający trener Jiri Vrablik.

Reklama

Zdaniem prezesa Dekorglasu Ferdynanda Chojnowskiego, to właśnie od wyniku tego spotkania i bilansu dwumeczu z zespołem z La Romagne może zależeć, czy działdowianom uda się zająć drugie miejsce w swojej grupie i awansować do ćwierćfinału LM. W pierwszym meczu we Francji polska ekipa przegrała 1:3.

Zacięty pojedynek z innym francuskim klubem, Vaillante Sports Angers stoczyła w czwartek przed własną publicznością drużyna Dartomu Bogorii, w której składzie zadebiutował dwukrotny brązowy medalista drużynowych mistrzostw świata Japończyk Kaii Yoshida.

"Kaii jest w dobrej formie, ale pierwszy mecz w nowym zespole może być dla niego trudny" - mówił PAP przed tym spotkaniem trener gospodarzy Tomasz Redzimski.

Szkoleniowiec zwracał uwagę, że dotychczas każda ze zwycięskich drużyn wygrywała we własnej hali. Tak było również w pierwszym meczu obu zespołów, pod koniec października we Francji, gdzie Vaillante zwyciężył 3:0.

"Teraz my gramy u siebie i chcemy to wykorzystać. Cel jest prosty: grać odważnie, zdecydowanie, zmiennie, wykorzystując rotację. Naszym piłkom Stiga można nadać więcej rotacji, niż tym, którymi graliśmy we Francji" - zapowiadał.

W czwartkowym rewanżu w Grodzisku zespół z Mazowsza zwyciężył 3:2. Po jednym punkcie dla gospodarzy zdobyli Grek Panagiotis Gionis i Czech Pavel Sirucek. Swój pierwszy pojedynek w barwach Dartomu Bogorii wygrał również Kaii Yoshida, który w pięciu setach zwyciężył Portugalczyka Joao Geraldo.

W grupie B Dekorglass czekają jeszcze mecze z austriackim SPG Walter Wels i rosyjskim UMMC Jekaterynburg. Z kolei w grupie C Dartom Bogoria ma przed sobą spotkania z niemieckim FC Saarbruecken i duńskim Roskilde Bordtennis BTK 61.

Po rozegraniu sześciu kolejek do 1/4 finału LM awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup.

Wyniki meczów 4. kolejki z udziałem polskich drużyn:

grupa B

Dekorglass Działdowo - Stella Sport La Romagne 3:0 Taku Takakiwa - Adrian Crisan 3:0 Wang Yang - Chen Tian Yuan 3:1 Jiri Vrablik - Daniel Górak 3:0

grupa C

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Vaillante Sports Angers TT 3:2 Panagiotis Gionis - Jens Lundqvist 3:1 Pavel Sirucek - Jon Persson 1:3 Kaii Yoshida - Joao Geraldo 3:2 Panagiotis Gionis - Jon Persson 2:3 Pavel Sirucek - Jens Lundqvist 3:1

mbo/ giel/ krys/