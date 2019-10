LM tenisistek stołowych. Stefańska: Chcielibyśmy wygrać to spotkanie

Tenisistki stołowe Enea Siarki Tarnobrzeg rozegrają we wtorek na wyjeździe drugi mecz fazy grupowej Ligi Mistrzyń. "Chcielibyśmy wygrać to spotkanie" - powiedziała w sobotę kapitan tarnobrzeskiej drużyny Kinga Stefańska.

Enea Siarka od wielu lat jest liczącym się zespołem w rywalizacji międzynarodowej. W ostatnim sezonie tarnobrzeżanki wygrały LM.

We wtorek spotka się z węgierską drużyną Budaorsi 21 S.C. W grupie C grają także zawodniczki Metz TT. W pierwszym meczu Enea Siarka u siebie pokonała zespół z Francji 3:0.

"Chcielibyśmy wygrać to spotkanie. Jest to faza grupowa, więc ma znaczenie wynik pierwszego spotkania. Gramy na wyjeździe i byłoby dobrze, żeby ten wynik w przypadku gdyby był niekorzystny dało się odwrócić w rewanżu" - mówiła PAP Stefańska.

Zwróciła też uwagę, że niektóre zawodniczki, które we wtorek będą grały na Węgrzech, wciąż biorą jeszcze udział w rozgrywkach Pucharu Świata w Chinach. "Będą zmęczone. Przygotowania do meczu nie są optymalne, ale mimo to mam nadzieję, że przywieziemy z Węgier bardzo dobry wynik" - zaznaczyła kapitan Enea Siarki.

W jej ocenie, Budaorsi 21 S.C. "to bardzo waleczny zespół". "Będą trudne do pokonania. Gramy także na ich terenie, a to nie ułatwia zadania. Zatem zapowiada się zacięty mecz" - dodała Stefańska.

W składzie Enea Siarki wystąpi najprawdopodobniej Niemka Han Ying, Rumunka Elizabeta Samara, Amerykanka Wu Yue i Białorusinka Wiktoria Pawłowicz.

Kolejne spotkanie przed własną publicznością mistrzynie Polski rozegrają 28 listopada, a będzie to rewanż z Budaorsi 21 S.C. Ten mecz poprzedzą mistrzostwa Polski dziennikarzy w tenisie stołowym (27-28.11) w hali MOSiR w Tarnobrzegu.

Siarka tytuły mistrza kraju zdobywała w latach 1991-2005 oraz 2007-2019. Z kolei w sezonach 1989/90 i 2005/06 tarnobrzeżanki wywalczyły wicemistrzostwo kraju.

Tegoroczne triumfatorki LM w sezonie 2017/18 zajęły trzecią pozycję. Rok wcześniej w finale uległy zespołowi TTC Berlin Eastside, podobnie jak w sezonie 2015/16 - wówczas też lepsza okazała się ekipa niemiecka.

Autor: Alfred Kyc