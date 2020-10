LM tenisistek stołowych. Nęcek: warunki rozgrywek są absolutnie nieprzewidywalne

Selekcjoner reprezentacji Polski i trener KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg Zbigniew Nęcek uważa, że w związku pandemią koronawirusa warunki, w jakich rozegrana zostanie tegoroczna Liga Mistrzyń tenisistek stołowych "są absolutnie nieprzewidywalne".

Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ETTU) po raz trzeci zmieniła termin i formułę rozgrywek tegorocznej LM. "To jest informacja na dzisiaj obowiązująca, ale cały czas trzeba brać pod uwagę, że to może jeszcze nie być ostateczny wariant" - dodał Nęcek.

Jak zaznaczył, zgodnie decyzjami ETTU turniej LM zostanie rozegrany pomiędzy 1 a 8 grudnia w Linzu w Austrii.

Przyjedzie tam 16 drużyn, które zostaną podzielone na cztery grupy po cztery zespoły w każdej. Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinału. "W Linzu zostaną rozegrane wszystkie mecze od inauguracyjnego do finałowego" - przypomniał szkoleniowiec.

KTS Enea Siarkopol rozstawiony jest na pozycji pierwszej w grupie A. Obok tarnobrzeżanek w tej grupie są już tenisistki stołowe francuskiego Metz TT. Do nich dolosowane zostaną dwie drużyny; po jednej z grupy zespołów z pozycji 9-12 oraz 13-16.

"Nie do końca podoba mi się ten system. Wolałbym, żeby pierwszą część rozegrać w tym systemie, a kolejną fazę w przyszłym roku. Taka jest jednak decyzja władz federacji i należy się do niej dostosować" - wyjaśnił trener.

Podkreślił, że pandemia koronawirusa utrudnia budowę zespołu, który wystąpi w LM. "W tej chwili rozgrywkami rządzi pandemia. Trudno do końca zaplanować przygotowania do tego turnieju, skład osobowy. Kto będzie grał w grudniu, tego naprawdę nie wiem" - mówił Nęcek.

Obawia się, że w związku z tym w Linzu mogą nie pojawić się przebywające w Chinach Li Qian i Gu Ruochen. "Nie do końca wiadomo też, co będzie z zawodniczkami europejskimi. Co będzie z przekraczaniem granic, kwarantanną" - powiedział trener Enea Siarkopolu.

W tym roku broniący trofeum polski klub w półfinale miał rywalizować z TTC Berlin Eastside; w drugiej parze miały grać TTT Saint Quentinois i Linz Forschberg. W związku z pandemią koronawirusa rozgrywki przerwano, a wszystkie zespoły ETTU sklasyfikowała na równorzędnych pozycjach 1-4.

Enea Siarkopol triumfowała w LM w sezonie 2018/19. Rok wcześniej zajęła trzecią pozycję. Natomiast w sezonach 2015/16 oraz 2016/17 była druga.

Drużyna z Podkarpacia 29 razy zdobywała również tytuł mistrza Polski.

Autor: Alfred Kyc



