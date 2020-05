ITTF przedłużyła zawieszenie zawodów w tenisie stołowym do końca lipca

Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF) podjęła decyzję o przedłużeniu zawieszenia zawodów do końca lipca - poinformowano w sobotnim komunikacie. Powodem jest pandemia koronawirusa.

Władze ITTF podały, że sytuacja cały czas jest monitorowana i analizowana. Obecnie celem jest wznowienie rywalizacji w sierpniu, jednak nie wiadomo, czy to będzie możliwe. Na pewno do końca roku nie będzie żadnych turniejów weteranów, bo one zostały odwołane.

W czerwcu ma zapaść ostateczna decyzja ws. drużynowych mistrzostw świata w Korei Południowej. Pierwotnie miały zostać rozegrane w dniach 22-29 marca w Busan, potem je przesunięto o trzy miesiące, aż wyznaczono datę rywalizacji na 27 września - 4 września. DMŚ miałyby się rozpocząć tydzień po zakończeniu indywidualnych mistrzostw Europy w Warszawie (15-20 września).

Komitet Wykonawczy ITTF zbierze się ponownie 2 czerwca.

W Polsce przedwcześnie zakończono sezon w kobiecej ekstraklasie i męskiej superlidze. Tytuły mistrzowskie zdobyły podkarpackie drużyny zajmujące pierwsze miejsca w tabeli, tj. KTS Enea Siarka Tarnobrzeg i PKS Kolping Frac Jarosław.

