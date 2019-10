ITTF Challenge w tenisie stołowym. Pięcioro Polaków rozstawionych we Władysławowie

Jakub Dyjas, Marek Badowski, Natalia Bajor i Katarzyna Grzybowska-Franc w singlu oraz Dyjas i Daniel Górak w deblu zostali rozstawieni w ITTF Challenge w tenisie stołowym. Turniej w hali COS "Cetniewo" we Władysławowie rozpocznie się w środę i potrwa do niedzieli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Głośne śpiewy po meczu z Macedonią. Tak świętowała awans kadra w szatni. Wideo INTERIA.TV

Do kadry wracają po przerwie macierzyńskiej brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw Europy w singlu Grzybowska-Franc oraz - po dwuletniej absencji - wicemistrz kontynentu w grze podwójnej z 2016 roku Górak; znów wystąpi w duecie z Dyjasem. Zabraknie kilkorga biało-czerwonych: Natalia Partyka wyjeżdża na Puchar Świata do Chin, mistrzynię Europy Li Qian zatrzymały w Azji sprawy osobiste, zaś Patryk Zatówka od kilku tygodni boryka się z kontuzją kolana.

Reklama

W singlu w eliminacjach nie muszą uczestniczyć: Bajor, Grzybowska-Franc, Dyjas i Badowski. Oni wszyscy przystąpią do rywalizacji w Polish Open w piątek.

W fazie grupowej m.in. Górak zagra z Wenezuelczykiem Cecilio Correą i Ukraińcem Andrijem Grebeniukiem, 17-letni Samuel Kulczycki z Niemcem Tobiasem Hipplerem i Ukraińcem Wsiewoldem Brojakowskim, a bardzo dobrze spisujący się w superlidze Tomasz Kotowski z Rosjaninem Denisem Iwoninem i Ukraińcem Antonem Limonowem.

Jednym z rywali Kamila Nalepy będzie Japończyk Hiroto Shinozuka, a Macieja Kubika i Marco Golli - Chińczycy Xiang Peng i Hu Haidong.

Xu Haidong to złoty medalista MŚJ 2018 w australijskim Bendigo. Na antypodach wygrał także w deblu i drużynówce. W duecie zagrał właśnie z Xiang Pengiem.

W kwalifikacjach kobiet mistrzyni Europy juniorek Anna Węgrzyn wylosowała Rumunkę Adiną Diaconu i Greczynkę Elisavet Terpou, a jej siostra Katarzyna Węgrzyn, złota medalistka MEJ w grze mieszanej (z Kulczyckim) zmierzy się z 15-letnią Chinką Kuai Man i Białorusinką Darią Trigolos.

W męskim deblu trwają poszukiwania optymalnego zestawienia personalnego pod kątem styczniowych, drużynowych kwalifikacji olimpijskich w Portugalii. W hali "Cetniewo" trener Tomasz Krzeszewski sprawdzi ponownie utytułowany duet Dyjas/Górak, zaś kilka tygodni później w World Tourze w austriackim Linzu Górak zagra w parze z Badowskim. Gra podwójna ma olbrzymie znaczenie, bowiem w systemie olimpijskim rozpoczyna spotkanie.

W przypadku kobiet ostatnio trener Zbigniew Nęcek (wyjeżdża z Partyką do Chin, we Władysławowie zastąpi go asystentka Kinga Stefańska) stawiał - z powodzeniem - na debel Bajor/Partyka. W Polish Open Bajor wystąpi z Grzybowską-Franc, która wcześniej przez lata tworzyła duet z Partyką. W eliminacjach olimpijskich w singlu będzie grała Li Qian, a pozostały decyzje kadrowe zapadną po turniejach międzynarodowych.

We Władysławowie w kw. debla Kubik i Kulczycki zagrają z Luksemburczykami Christianem Killem i Gillesem Michelym, a jeśli wygrają to kolejnymi rywalami będą Tajwańczycy Feng Yi-Hsin i Huang Yan-Cheng. W decydującej rundzie polscy juniorzy mogliby się spotkać z Badowskim i Kulpą, którzy z kolei rozpoczną zawody od meczu z Irańczykami Aminem Ahmadianem i Miadem Lotfijanabadim.

W rywalizacji kobiet Aleksandra Michalak i Maja Miklaszewska spotkają się z Chinkami Fan Siqi i Zhang Qiang, a bliźniazki Węgrzyn zagrają ze słoweńsko-bułgarskim duetem Ana Tofant, Maria Jowkowa.

W turnieju głównym U-21 wystapią: Anna i Katarzyna Węgrzyn, Julia Szymczak, Julia Ślązak oraz Artur Grela, Nalepa, Kulczycki i Kubik. Dwaj ostatni mogą trafić na siebie w 1/8 finału.