ITTF Challenge w tenisie stołowym - Kulczycki i Kubik w finale debla, Badowski w "4"

Samuel Kulczycki i Maciej Kubik awansowali do finału gry podwójnej odbywającego się we Władysławowie turnieju ITTF Challenge Polish Open w tenisie stołowym. W czołowej "4" singlistów znalazł się Marek Badowski - w półfinale jego rywalem będzie Koreańczyk Park Chan-Hyeok.

W drodze do finału młodzi Polacy, Kulczycki ma 17 lat, a Kubik jest o rok młodszy, rozegrali sześć meczów, z czego trzy w kwalifikacjach. I sensacyjnie wyeliminowali w nich dwa bardziej utytułowane duety biało-czerwonych.

W piątek w ostatniej eliminacyjnej konfrontacji pokonali Marka Badowskiego i Konrada Kulpę (ten drugi razem z Tomaszem Kotowskim jest mistrzem kraju w deblu), natomiast w sobotnim półfinale okazali się także 3:1 lepsi od Jakuba Dyjasa i Daniela Góraka, czyli wicemistrzów Europy z 2016 roku. Z kolei w ćwierćfinale zwyciężyli 3:2 Padasaka Tanviriyavechakula i Supanuta Wisutmaythangkoona z Tajlandii.

Ich rywalami w niedzielnym finale, który rozpocznie się o 15.40, będą Gaston Alto i Horacio Cifuentes. W półfinale Argentyńczycy pokonali 3:2 Belgów Martina Allegro i Florenta Lambieta.

Do półfinału singlistów awansował Badowski, który w 1/4 finału zwyciężył 4:1 Toma Jarvisa. We wcześniejszej spotkaniach Anglik wyeliminował 4:2 Dyjasa, a Badowski zwyciężył 4:0 Kulczyckiego, który w piątek zajął trzecie miejsce wśród młodzieżowców do lat 21.

W niedzielę o 10.50 w pojedynku, którego stawką jest awans do finału, Polak zmierzy się z Park Chan-Hyeokiem. W ćwierćfinale Koreańczyk wygrał 4:2 z rozstawionym z "jedynką" Panagiotosem Gionisem - doświadczony Grek, podobnie jak Badowski, jest mistrzem Polski w barwach Dartomu Bogorii.

W tym sezonie 22-letni reprezentant zespołu z Grodziska Mazowieckiego miał już okazję zagrać ze swoim półfinałowym przeciwnikiem - 10 września w ligowym meczu Dartom Bogoria zwyciężyła w Lęborku 3:2 beniaminka Poltarex Pogoń, a Badowski pokonał Chan-Hyeoka 3:2.

Triumfator tej potyczki zmierzy się z Chińczykiem - w drugiej parze Xu Haidong zagra o 12.30 z Xu Yingbinem. Finał zaplanowano o 17.50.

Do niedzielnych półfinałów singla kobiet zakwalifikowały się trzy Chinki - o 10 He Zhuojia spotka się Zhang Qiang, a 11.40 Chen Yi z Koreanką Yang Haeun.

Na najwyższym stopniu podium w grze podwójnej pań także staną Azjatki. Do finału awansowały bowiem Japonki Honoka Hashimoto i Maki Shiomi oraz Lee Eunhye Lee i Shin Yubin z Korei Południowej. Początek tego meczu o 15.

W rywalizacji młodzieżowców do lat 21 najlepsi okazali się Chińczycy Kuai Man i Xiang Peng. Man zwyciężyła 3:0 swoją rodaczkę Qi Fei, Peng pokonał 3:1 Francuza Irvina Bertranda.

Wyniki:

Gra pojedyncza - 1/8 finału

Natalia Bajor - He Zhuojia (Chiny) 0:4 (7:11, 5:11, 7:11, 8:11) Marek Badowski - Samuel Kulczycki 4:0 (11:8, 11:5, 13:11, 12:10) Jakub Dyjas - Tom Jarvis (Anglia) 2:4 (11:3, 9:11, 11:5, 9:11, 7:11, 4:11)

ćwierćfinał

Badowski - Jarvis 4:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:7, 11:3)

Gra podwójna - ćwierćfinały

Natalia Bajor/Katarzyna Grzybowska-Franc - Fan Siqi/Zhang Qiang (Chiny) 1:3 (4:11, 11:9, 4:11, 9:11) Jakub Dyjas/Daniel Górak - Nandor Ecseki/Tamas Lakatos (Węgry) 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) Samuel Kulczycki/Maciej Kubik - Padasak Tanviriyavechakul/Supanut Wisutmaythangkoon (Tajlandia) 3:2 (6:11, 11:8, 11:7, 7:11, 11:8)





półfinał

Kulczycki/Kubik - Dyjas/Górak 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 13:11)





Autor: Marcin Domański